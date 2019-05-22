我國5G基本達到商用水平　繼續推動技術成熟

中評社北京5月22日電／工信部信息通信發展司司長聞庫21日在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，我國5G產品日漸成熟，系統、芯片、終端等環節已基本達到商用的水平，將繼續推動技術成熟和應用發展。



工信部稱，目前，國內已經明確了5G中頻段頻率規劃及試驗頻率，制定了相關分配方案，基礎電信企業陸續發布5G部署相關計劃，積極開展5G試驗，推進網絡建設。



聞庫說，在產業界各方的共同努力下，目前5G技術和產品日趨成熟，系統、芯片、終端等產業鏈主要環節已基本達到商用水平，具備了商用部署的條件。



下一步，工信部將不斷完善政策環境，支持相關運營企業開展網絡建設，推動相關企業加強協作，營造5G應用發展的良好環境。在加快5G產業鏈成熟的基礎上，支持開展5G的增強技術研發試驗，為後續發展打好基礎。



聞庫說，多年來，中國企業積極參與全球通信標準組織、網絡建設和產業推動，為全球移動通信產業的發展做出貢獻。中國政府一直致力於完善市場化、法制化、便利化的營商環境，一貫要求特別是在外投資的中國企業一定要遵守所在國的法律法規。同時也非常希望各個國家能夠平等、公道對待中國企業，一起共同促進全球移動通信產業健康發展。



來源：新華網