大疆：數據由用戶完全掌握

中評社北京5月22日電／針對美國安部認定中國產無人機有竊取數據之嫌，大疆等公司面臨制裁一事，大疆昨天上午回應表示，大疆的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。



據《環球時報》報道，美國國土安全部在20日發布的一份報告中警告稱，中國製造的無人機可能正在向中國製造商發送敏感飛行數據，政府可以訪問這些數據。美國國土安全部網絡安全和基礎設施安全局發出的警告稱，無人機“對組織的信息構成潛在風險”。雖然報告沒有指明具體的製造商，但根據一項行業分析，美國和加拿大使用的無人機近80%來自總部位於中國深圳的大疆。近年來，美國地方執法機構和基礎設施運營商越來越依賴無人機。



大疆表示：大疆創新一直以來高度重視信息安全問題，我們技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。當用戶使用大疆創新的無人機或其他技術產品時，所生產、存儲和傳輸的數據都完全由用戶掌握。此外，大疆創新還提供特殊的模式以滿足不同客戶的信息安全管理需要，比如斷開網絡連接的本地數據模式、私有雲部署模式等等。全球大量機構每天都在使用大疆創新的技術，以提高生產效率，保障生產安全，甚至是拯救生命。大疆創新將持續與全球的客戶及政府管理部門合作，確保我們能滿足不同地區不同行業的技術規範以及信息安全需要。



據悉，早在2年前，美國軍方就以所謂的大疆“會將關鍵基礎設施信息和執法數據提供給中國政府”為由，禁止軍方使用其產品。其他一些美國官方機構對於大疆的抹黑和對美國消費者的“恐嚇”也從未停止。不過，大疆在此期間一直獲得美國市場青睞。



來源：北京青年報