A股衝高回落重現調整　滬指失守2900點

中評社香港5月22日電／別短短一個交易日的反彈，22日A股衝高回落、重現調整。上證綜指再度失守2900點整數位。兩市成交有所萎縮，總量降至4700億元以下。



新華社報道，今日上證綜指以2905.52點微幅低開，早盤短暫翻紅並摸高2912.40點後開始震蕩下行，2900點整數位被輕易擊穿。尾盤滬指收報2891.70點，較前一交易日跌14.27點，跌幅為0.49%。



深證成指收報9041.22點，跌46.30點，跌幅為0.51%。創業板指數跌0.34%至1488.63點，中小板指數收報5559.09點，跌幅為0.69%。



股指回調的同時，滬深兩市逾2500只交易品種收跌，明顯多於上漲數量。不計算ST個股，兩市近60只個股漲停。滬深兩市各有一隻新股上市，首日漲幅均為44%。



大部分行業板塊隨股指收跌。前一交易日表現強勢的黃酒板塊當日跌幅領先。綜合類、海運、多元金融、公共交通等板塊跌幅靠前。農業板塊再度出現在漲幅榜首位，IT設備、軟件服務板塊漲幅也超過了1%。



滬深B指雙雙收跌。上證B指跌0.53%至291.53點，深證B指跌0.19%至945.27點。



滬深兩市未能延續放量態勢，分別成交1936億元和2756億元，總量降至4700億元以下。