韓郭之爭未開打　桃園挺韓議員無辜先受害

詹江村提醒韓粉，不要隨便替韓國瑜“清君側”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月22日電（中評社 黃文杰）連任4屆的中國國民黨桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，國民黨初選預料是高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘的“郭韓之爭”，很多人抱持“誰強就挺誰”，韓強挺韓、郭強挺郭，若挺韓改挺郭，會被質疑“牆頭草”，激烈韓粉甚至主動幫韓“清君側”，比“恐怖情人”可怕，也替郭莫名其妙增加支持者。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格後，連任兩屆桃園市議員，陸軍軍官學校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士，曾經擔任過馬英九桃園後援會召集人，朱立倫競選桃園縣長宣傳部主任，桃園縣青工會總會執行長等職務。



國民黨初選眾多競爭者，陸官畢業的他當然挺韓國瑜，結果這位挺韓民意代表，在“郭韓之爭”還未白熱化，已經無辜先受傷，圍剿攻擊竟然就是韓粉。



導火線在於，郭台銘21日來桃園跑行程，桃園大約一半國民黨市議員，跑去跟郭合體拍照，中午還有“便當會”跟郭吃飯，不乏有過去拿連署書要國民黨中央徵召韓國瑜的人。



詹江村21日在臉書發文，提到“在議會要我連署支持韓國瑜選“總統”的議員，今天跟郭台銘合照。國民黨基層風向有點改變！”這段話被韓粉抨擊，認為詹“帶風向”挺郭。



對於“郭韓之爭”未開打，已經先中彈，開槍還是自己韓粉，詹江村無奈說，事實上郭董這場“便當會”，藍營也沒有通知他，擺明就把他歸類為挺韓部隊。



詹江村告訴中評社，大家真的都認為他是韓粉，因為在他辦公室裡面，都會掛一張韓國瑜的照片，來訪的客人一起合照，一定站在韓國瑜的相片前面。



他說，這樣挺韓立場鮮明，只因為一篇在基層看到的跡象，輕描淡寫描述一下，馬上被貼標籤“帶風向”，自己粉絲團持續被“退讚”中（退出粉絲團），怎不讓人心寒？



詹江村事後根據粉絲團留言分析，發現攻擊他，有些是假韓粉，有些是真韓粉，只是韓粉這樣忙著砍掉沒有對韓國瑜忠貞的人，會讓挺韓的民意代表變得特別危險。



他認為，很多國民黨籍議員都認為，誰來桃園都來相挺，郭台銘有便當會，邀請就來合照，韓國瑜來桃園，邀請就來站台，朱立倫或周錫瑋也是這樣，重點是，國民黨要贏，誰強就挺誰，初選誰出線就挺誰，也沒有這麼複雜。



詹江村說，站在韓粉立場，當然是非韓不投，對於立場不堅定的人，勢必通通要清除，看到你跑去郭台銘的場合，寧願不要你，只是想不到連他這麼挺韓，照樣被韓粉修理，粉絲團持續被“退讚”，國民黨初選持續到七月才落幕，憂心這些韓粉，擴大替韓國瑜“清君側”。



他說，國民黨初選態勢應該是一對一，基層多半是韓強就挺韓，郭強就挺郭，結果激進韓粉，看到原本挺韓跑去郭的場子，認定“愛情變心”，懷疑這些人忠貞，認定就是牆頭草、西瓜派，直接砍掉，那就恭喜郭台銘，韓粉莫名其妙幫郭台銘加了一堆人。



詹江村以夫妻關係與男女交往來比喻。



他說，很多人到底要跟郭結婚？還是要跟韓結婚？還沒決定，結果韓家人就疑神疑鬼，到處質疑，這位跟韓家交往的對象，根本水性楊花，嚴禁不能隨便跟別人喝咖啡或交談，這種強烈佔有慾望的人，會讓人卻步，事實上，韓家人應該要努力告訴對方，來當我們韓家媳婦很不錯，因為我們韓家人，真的都很優秀。



被問到，如果韓國瑜初選沒有過關，“非韓不投”的人也不會投給郭台銘，選票是否流向無黨籍台北市長柯文哲？



詹江村認為，其實只要是國民黨的支持者，根本不會跑去柯文哲。



他引述韓國瑜“愛與包容”的說法，韓粉真的愛韓，不要輕易幫韓“清君側”，很多藍營支持者也沒有說挺郭，馬上被韓粉砍掉，比恐怖情人還可怕，到最後只有選擇離開韓。