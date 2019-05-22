任正非：華為已經做好了準備

中評社北京5月22日電／5月21日，華為創始人任正非在華為總部接受國內媒體群訪。近期，華為被美國商務部工業與安全局（BIS）列入實體名單，與此同時，谷歌公司暫停支持公司部分業務。談及目前華為是否面臨更困難的局面，任正非稱美國的“90天臨時執照”對華為沒有多大意義，華為已經做好了準備。



除了介紹華為目前面臨的情況，任正非還回應了近期有關華為的熱點問題，包括禁令、5G、芯片等與華為息息相關的話題。



談“90天臨時執照”



華為已做好準備



一方面華為受到了一些影響，另一方面，會刺激中國系統性地、踏踏實實地發展電子工業。



有記者問到90天延遲禁令期華為可以做什麼，任正非回答稱，90天對華為沒有多大意義，已經準備好了。“我們還是要非常感謝美國公司，三十年來美國公司伴隨著我們公司成長，做了很多貢獻，教明白了我們怎麼走路。大家知道，華為絕大部分的顧問公司都是美國公司，典型的有IBM、埃森哲等。”他認為，美國政客低估了華為的力量。



5月16日，華為發布聲明稱華為是5G電信設備領域無可比擬的領導者，願意和美國政府溝通保障產品安全的措施。如果美國限制華為，不會讓美國更安全，也不會使美國更強大，只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備，在5G網絡建設中落後於其他國家，最終傷害美國企業和消費者的利益。不合理的限制也會侵犯華為的權利，引發其他嚴重的法律問題。



任正非在群訪時稱，不會出現極端斷供的情況，華為已經做好準備了。“我年初判斷這個事情的出現可能是兩年以後，因為總要等美國和我們的官司法庭判決以後，美國才會對我們實施打擊，無論結論怎樣，（美國）都會對我們打擊。這樣我們還有兩年時間，足夠準備。由於孟晚舟被捕，就把‘導火索’時間推前了。”他還透露，為了搶時間奮鬥，春節期間很多員工加班，僅保安、清潔工等服務人員就有5000人加班。五一放假期間也是一樣。