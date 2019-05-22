挺賴群眾不耐久候　中執會沒結束就閃人

民進黨初選觀察團號召民眾到民進黨中央抗議。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月22日電（記者 洪德諭）民進黨22日召開中執會討論2020初選等議案，面對初選規則可能改變，挺賴清德的民進黨初選觀察團、“台灣幸福國家連線”，下午1點開始以接力的方式在中央黨部樓下呼籲不要改變初選規則。但中執會尚未結束，民進黨初選觀察團先在4點左右閃人，“台灣幸福國家連線”也在5點左右收拾離場。



由深綠大老號召的民進黨初選觀察團與“台灣幸福國家連線”下午1點開始陸續聚集在民進黨中央黨部前，觀察團約有近百人參與，邀請到台灣民意基金會董事長游盈隆、民視《政經看民視》前主持人彭文正到場，除了高舉“蔡英文搏歹筊”、“公平初選”的標語，並高喊“民主不死，台灣加油”、“公平初選”、“下架蔡英文”等口號。



“幸福國家連線”則是由總召紀文清等近10人組成，帶了包括“蔡英文民進黨“總統”提名初選麻煩製造者”、“延再延、騙再騙，反對蔡英文的手機民調”等紅布條抵達現場，並點名挺蔡英文的中執委，要求他們下台。



今天的中執會議程冗長，場外抗議者表達訴求後卻先後離去，下午4點左右強調“期待好的結果”就離去，“台灣幸福國家連線”則是接力續批中執會，但最終也稱再對結果進行後續行動，也在下午5點左右收拾離場，但中執會尚未結束。



觀察22日場外行動，抗議者帶來現場的字卡，多半僅是手寫，且站在肥皂箱的宣講者，也有重複的現象，似乎並未做好萬全的準備，在中執會尚未結束就離開，有點草草收場的意味。