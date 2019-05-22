民進黨中執會爭執沒共識　直播就卡了

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中執會討論2020初選相關事宜，挺蔡、挺賴陣營及民進黨中央三方角力。賴清德陣營代表、中執委、“立委”林俊憲幾乎遭到蔡英文陣營中執委圍勦，謝系中執委林耀文最後也說，既然都有24位中執委提案希望手機納入民調等，應該要儘快決定，不要再鬼打牆。對於蔡陣營的論述，同為謝系的黨主席卓榮泰最後則嚴正說，難道當初初選規則是兒戲嗎？講到此，他則宣布會議則休息一下，直播也結束。



他宣布會議休息一下，此時，英系中執委、“立委”陳明文在底下說，“那是時空背景，不能這樣講”，但直播畫面也就結束。



兩個小時直播中，“總統府”秘書長、中常執委陳菊都沒有發言。



民進黨下午中執會討論2020初選事宜，將過兩個小時的討論，蔡賴雙方沒有交集，蔡陣營要求納入手機民調佔比至少一半，而對比對象除了國民黨以外，應該要納無黨籍台北市長柯文哲，林俊憲“以一擋多”，一再回應英系中執委的發言，林仍強調，沒有比賽到一半才要改規則。



面對多數中執委都希望更改初選規則，秘書長羅文嘉表示，他一直在聽，一直在想要不要講話，過去幾次協調，都是希望不同意見找到共同點，兩位如果能合作打贏明年大選是最好，但是如果不能合作，那公平狀況建立共識，才能改規則。



羅文嘉也說，33年從來沒有公告後再改規則，必須得到另外一位參選者的同意才能更改，今天還是慎重一點，必須要另一方接受才能團結才能贏。



挺英中執委鄭寶清則說，周伯倫、謝錦川在“立委”初選時，也是初選完才改規則，要改規則也不用先跟記者講，我們又被修理，這樣對團結不好。



卓榮泰最後則說，謝謝鄭寶清提醒，周伯倫是不正常的例子才被拿出來討論，手機納入民調是趨勢沒有錯，他要求賴陣營代表不要抗拒手機民調，他們也沒有抗拒，民調中心的結果與“立委”補選選舉結果都相差不多，民調中心是非常準確。



他表示，這麼多中執委簽名，這很清楚是大家意見，但他要重複自己想法，去年他參加黨主席選舉就說會公平、公正舉辦初選，黨章制度怎麼規定，他必須要怎麼做，黨內都一律適用。身為黨員直選的主席，他要對黨員負責。



卓榮泰說，313中執會議決的初選辦法都是各位，黨部初選辦法採用民調方式，當時也都經過大家同意，經過黨內討論的共識，是前輩智慧結晶所制定，不是為了個人單獨制定。這份規定也運作無礙，不管有幾位登記參選，公平性不應該受到影響。



卓榮泰表示，黨中央盡一切的可能促進黨內團結，我們沒有背離這個機制，感謝“總統府”秘書長陳菊、蘇貞昌、柯建銘、鄭文燦等無私協調，這段時間聚會十幾次。如果雙方無法形成共識，他要遵守黨內公告的規則辦法，不能在程序進行中更改辦法，這是基本道理與公平正義，我們黨歷年都如此，今年也不例外，黨不是要贏一個人。



他也說，台灣要因為民進黨偉大，不能讓黨受到傷害，黨要堅持走在正道之上，不能忘記創黨初衷，對人民承諾，他希望大家思考，今天坐在這裡，難道313中執會是兒戲嗎？



他也宣布會議休息一下。此時，英系中執委、“立委”陳明文在底下說，“那是時空背景，不能這樣講”，但直播畫面也就結束。