日本環境省籲男性用遮陽傘　華人支持

中評社北京5月22日電／據《日本新華僑報》報道，夏季的高溫某種意義上也是“災害”的一種：炎熱天氣導致中暑，對個人和社會都是一種利益損失。近日，日本環境省與各大百貨商店合作，派發宣傳資料，鼓勵男性在炎熱天氣中盡量使用陽傘以防止中暑，並且還號召孩子們在6月16日的父親節給父親送陽傘作禮物。



日本環境省與日本工業大學曾共同開展實驗，結果顯示使用陽傘比戴帽子能減少17%的出汗量。夏季在外行走時，脫去上衣使用陽傘的情況下能減少20%因炎熱帶來的壓力。一直以來，日本環境省都在和地方政府合作，共同推行免費租用陽傘的活動。但是，由於日本社會文化影響，男性使用陽傘常常給人一種柔弱、男子氣概不足的刻板印象，租用陽傘的男性並沒有顯著增加。



近年來，為了減少中暑的發生，日本政府還推出了“清涼商務”運動，號召企業放鬆規定，讓員工不必穿西裝外套、打領帶上班。接受《日本新華僑報》採訪的一位日本男白領表示，日本企業給人十分認真和得體的印象，但這背後總是有代價的。比如企業跑業務的人，在大太陽下穿著西裝打著領帶去拜訪，僅僅是想象一下也會覺得很辛苦。如果因為對男性的刻板印象而寧願中暑也不打傘，實在是得不償失啊。



在東京工作的華人白領陳先生表示，近些年能感受到日本正在成為一個更包容和開放的社會，號召男性用陽傘是這幾年夏天的主旋律之一。社會心理的改變不是一朝一夕的事情。但我們每個個人應該更多地關注自己的需要，不必太重視那些“刻板印象”，哪怕它是社會主流。



來源：中國僑網