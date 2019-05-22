國民黨中央與花蓮地方黨部大戰　不接受脅迫

國民黨發言人歐陽龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨花蓮“立委”黨內初選暫緩引發爭議，黨中央日前開鍘，將縣黨部主委鄒永宏處停權，鄒今天率眾到中央黨部抗議。對此，國民黨發言人歐陽龍表示，無法接受以強暴、脅迫的手段表達訴求，並強調將依照既定規劃，由組發會派員代理花蓮縣黨部主委，並進行後續調查。



由於鄒永宏等人一度攻陷中央黨部一樓，還在正在召開中常會的中山廳外狂拍門表達抗議，歐陽龍在中常會後轉述表示，對此，主席吳敦義在中常會上表示，國民黨是個守法、守紀的政黨，並且尊重各種以平和方式表達意見，但花蓮縣黨部不能夠用這種方式表達訴求，我們應該要妥善處理。



國民黨表示，花蓮縣委員會兩次決議暫緩花蓮縣“立委”提名作業時程的會議並不符合正當程序，且藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動胡慧君書記長的職務；因此，考紀會對花蓮縣黨部主委鄒永宏處以先行停止黨權之處分，一切依法且合乎程序。



國民黨考紀會透過新聞稿強調，鄒永宏曾參與4月12日中央黨部召開中央“立法委員”提名協調小組會議，會中決定花蓮縣“立委”提名時程列入第三梯次，依照時程，4月18日鄒永宏親自張貼初選公告。4月19日，鄒永宏卻召開縣委員會議撤銷公告，隨後組發會發函要求繼續辦理登記事宜，鄒永宏則再度於4月24日召開縣委員會議撤銷公告。



考紀會發現，鄒永宏兩次召開縣委員會議的簽到委員人數，並不足法定人數，52名委員應有半數以上出席，但分別僅21人及18人出席，兩次會議顯然無效。此外，鄒永宏違法職權，調動由中央黨部指派的胡慧君書記長職務也明顯違反相關法令。



因此，對於鄒永宏相關違紀脫序與違反黨的決議之行為，考紀會依據“黨員違反黨紀處分規程”第十八條第二項及第三項規定，對鄒永宏處以先行停止黨權之處分，並待考紀會後續調查審議後，再做出最後處分決定。國民黨強調，考紀會的處分一切依法且合乎程序。