中評現場：學者論兩岸融合發展前景

研討會現場（中評社 張爽攝） 中評社岳陽5月23日電（記者 張爽）全國台灣研究會2019年學術年會5月22在湖南省岳陽市舉行，本屆年會主題為“新時代和平統一的理論與實踐”，四十餘位大陸涉台學者出席本次研討會，海峽兩岸關係研究中心主任、研究員仇開明、中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津、中華全國台灣同胞聯誼會研究室副主任任揮、廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅、清華大學台灣研究院台資企業研究中心主任、副教授李保明等五位學者做第一節的主題發言。



全國台灣研究會常務副秘書長楊幽燕主持研討會。



海峽兩岸關係研究中心主任、研究員仇開明表示，台灣民眾在當前兩岸關係關係發展的局面下，對大陸懷有期待而疑慮的矛盾心態，表現在：感嘆承認大陸的發展成就；感情上不願意接受大陸發展的制度成果；在利益考量導向下難以理解民族復興價值追求；對大陸發展前景不放心，期待美國加持；對中美貿易衝突騎牆觀望，抱持機會主義心態。



仇開明表示，在這一背景下，喚起台灣民眾參與民族復興需超越國共對立、對美盲從、權勢依賴。



中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津認為，台灣方面之所以能跟大陸保持在“相持”狀態，主要因為它背後有美國的支撐，只要中美力量對比結構發生了變化，兩岸關係就會發生逆轉。目前中美在亞太地區的戰略博弈，最終結果尚不確定。多數學者認為，中國很難將美國從亞太地區排擠出去，但美國也很難遏制住中國在該地區的崛起。他們對美國未來在亞太地區的戰略前景並不看好，尤其在西太平洋西部地區，美國在遏制中國衝破第一島鏈問題上日益捉襟見肘、力不從心。



王英津認為，如果美國在西太平洋地區實施戰略收縮或撤退，決不能簡單理解為美國被中國排擠了出去。在這個過程中，雙方可能都要作出必要的政治妥協和利益交換，最終結果可能各有輸贏。屆時中國會與美國達成某種默契，讓美國“很體面”地從西太平洋西部地區收縮或者撤退。



王英津表示，如果這一情形出現，台灣對於美國的戰略價值就大打折扣，加上美國一貫的實用主義思維，“棄台論”就會泛起，美國果真“棄台”，台灣就失去了靠山，屆時兩岸統一問題就會迎刃而解。



王英津說，單從“小兩岸”來看，兩岸統一前景似乎並不樂觀，但從“大兩岸”來看，就應該對兩岸統一充滿信心。或許未來隨著“大兩岸”力量對比的變化，“小兩岸”關係出現“逆轉”的速度之快是我們無法想象的。

