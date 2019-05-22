紀念陳香梅 上海香梅畫院梅花書畫群展寄情

上海香梅畫院梅花專題書畫群展開展 中評社上海5月22日電（作者 範長江）原題為：紀念陳香梅女士逝世一周年——上海香梅畫院梅花專題書畫群展寄情



原美國共和黨少數民族委員會主席陳香梅，在為忘年交上海畫家、作家的我所著長篇傳記《陳香梅與陳納德》序文中寫道：“我這一生中，甜酸苦辣什麼滋味都嘗過。有過溫馨的親情，真摯的友情和刻骨銘心的愛情。做過許多有意義的工作，沒有虛度年華，應該算是一個幸運的女人。在大陸和台灣，我有許多重要的朋友。在美國我有自己的天地，從肯尼迪總統、約翰遜總統、尼克松總統、福特總統、卡特總統、里根總統、布什總統、克林頓總統和現任總統都對我派有任務。我也一直都在為改善中美關係，促進兩岸交流盡我所能”。



美國參議院臨時議長史蒂芬斯是我的老朋友，他是連續六任的美國資深參議員，也是當年的飛虎隊員。他對中國一向很友好，史蒂芬斯曾在1981年元旦隨我一起訪問中國，在北京會晤鄧小平。他當著鄧小平的面說：‘美中兩國一定要合作，世界才有和平。’世界和平，是全人類共同的夢想，也是我終身為之奮鬥的理想。”



1986年，範長江首訪香港，經時任香港東華三院總理，富商朱伯舜介紹結識陳香梅女史。此後，陳香梅每年訪華都會面晤範長江，遂成忘年交朋友。



2003年10月，陳香梅從華盛頓飛來上海，在上海書城主持我的《和平使者——陳香梅》新書首發式；於七樓報告廳舉行簽名贈書酒會，於三樓和我共同為廣大讀者簽名售書，成為當時新聞焦點。



2012年1月，我前往美國首都華盛頓，出席美國國會舉行的國際文化藝術交流大會，以及在國會大廈舉辦的藝術聯展。活動結束之後，偕上海東方衛視台節目主持人、記者馮冰女士等，前往陳府會晤時任美國國際合作委員會主席陳香梅女史，相談甚歡。



2008年，在陳香梅女史支持下，我全額出資創辦“上海香梅畫院”，陳香梅女史為之親筆題寫院招。8月份，上海香梅畫院假座上海劉海粟美術館舉行成立大會和首屆書畫展。始成為一家由上海市文廣局主管的獨立法人市級書畫創作、研究機構。

