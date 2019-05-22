“親情中華”廚藝團訪佛羅倫薩

中評社北京5月22日電／據歐聯網援引歐聯通訊社報道，當地時間5月21日，以浙江省僑聯聯絡部部長孫彥為團長的浙江省僑聯“親情中華”廚藝團，到訪意大利佛羅倫薩，為當地華僑華人烹飪了浙江傳統美食，表演了精湛中華餐飲文化絕技，並向華人中餐企業傳授廚藝，受到了當地華僑華人的歡迎和贊譽。



當地時間21日晚，“親情中華”廚藝團在意大利中意青年聯合會、意大利佛羅倫薩華人華僑商貿聯誼會、佛羅倫薩華人華僑商貿聯誼會、意大利中華炎黃文化研究會等華人社團的支持下，在佛羅倫薩福臨中餐館舉辦“親情中華，味道浙江”浙江美食鑒賞品嘗活動。中華金廚獎得主、浙江餐飲文化研究所副所長王丰，浙江商業職業技術學院老師王敏平等中國烹飪大師，為僑胞奉上了一餐原汁原味的浙江美食。



意大利中意青年聯合會會長鄭再生，代表佛羅倫薩僑胞，對浙江省僑聯“親情中華”廚藝團的到訪表示歡迎，並感謝浙江省僑聯為傳播中華美食文化、助力華人餐飲企業提升中餐烹飪水平、提高中餐企業綜合市場競爭力，所做出的積極努力和貢獻。



鄭再生表示，飲食文化是中華文化的瑰寶，中華飲食文化在意大利的有效傳播，更能拉近兩國人民之間的感情，加深當地民眾對中華文化和中華文明的認知。目前意大利中餐烹飪水平相對比較薄弱，有待進一步提高廚藝和挖掘中華廚藝人才，打造中華飲食文化品牌，做好中華飲食文化的推廣與發展。



代表團團長、浙江省僑聯聯絡部部長孫彥表示，浙江省僑聯推出了“萬家海外中餐館，同講中國好故事”活動，已得到全球50個國家1萬多家中餐館業主的積極響應，受到了廣大華僑華人的廣泛好評。此次浙江省僑聯“親情中華”廚藝團走訪意大利，希望進一步將傳統中華美食文化在意大利植根，並助力華人中餐企業的健康發展。



中國駐佛羅倫薩總領事王文剛表示，飲食文化作為中華文化的重要元素，不僅能夠撫慰海外華僑華人的的思鄉之情，更是促進民間交流、增進人民友誼的紐帶。浙江省僑聯“親情中華”廚藝團赴佛羅倫薩進行宣介和傳播中華美食文化，給僑胞們送來久違的家鄉味道，以美食為載體，講述中國故事，在有效提高華人餐飲業服務水平的同時，將進一步增進當地民眾對中華美食的了解，加深兩國人民的友誼。



來源：中國僑網