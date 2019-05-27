信強：美國台海政策影響中美關係的陰晴圓缺

復旦大學台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強（中評社圖片） 中評社北京5月27日電（記者 海涵）在日前召開的第二屆“國家統一與民族復興”研討會上，復旦大學台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強認為，近年來特朗普政府兩岸政策的制訂與實施有兩個主要特征，一是美國對於大陸對台政策持“一邊倒”的批評和否定態度；二是，美國對於台灣當局的政策則具有“支持與限制”的“二重性”。關於特朗普政府“支持與限制”的對台政策的驅動因素，信強認為，主要是美國行政部門內部存在著在對華政策上打“台灣牌”的強烈意願、美國國會扮演著“急先鋒”的作用、美國國內親台利益集團日益活躍。



信強表示，台灣問題始終是中美關係中的核心議題，美國的台海政策更是直接影響著中美關係的陰晴圓缺。觀察近年來特朗普政府兩岸政策的制訂與實施，可以發現有以下兩個主要特征：



首先，美國對於大陸對台政策持“一邊倒”的批評和否定態度。信強認為，這表現為以下三個方面：一是，一再指責大陸“破壞兩岸現狀”，沒有展現必要的“善意和彈性”，並敦促大陸要“認清和接受民進黨執政的現實”，因此拒絕與蔡英文當局開展對話和溝通是在實行“鴕鳥政策”，必須予以改變。二是，指責大陸派遣軍機和軍艦實施繞台巡航，尤其是2019年3月31日大陸戰鬥機越過所謂“台海中線”，是在對台灣進行“武力恫嚇”，是“威脅台海和平穩定之舉”。三是，批評大陸“重啟外交戰”，“偷走”台灣多個“邦交國”，尤其是對於中美洲多個國家決定與大陸建交深為不滿。同時指責大陸阻撓台灣參與國際組織，是“破壞現狀”、“不負責任”的行為。



其次，美國對於台灣當局的政策則具有“支持與限制”的“二重性”。信強指出，一方面，美國始終罔顧蔡英文當局拒不接受“一個中國”原則，從而導致兩岸關係陷入僵局和緊張這一事實，反而對蔡英文當局聲稱“維持現狀”的政策不吝讚賞之詞，而且認為蔡英文當局面對大陸的“霸凌”和“欺侮”保持了“理性與克制”，對台海和平與穩定“貢獻良多”。為此，美國不斷加強對台灣當局的支持以表示“褒獎”，同時也意圖最大限度地利用“台灣牌”，作為與中國進行討價還價的戰略籌碼。美國的支持主要體現在：加強與台灣當局的軍事與安全合作；試圖將美台“政治關係正常化”；在兩岸“邦交爭奪戰”中明確為台灣站台發聲，等等。

