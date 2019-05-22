反同團體524組黨　揚言拉下挺同“立委”

安定力量主席孫繼正。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／“立法院”17日三讀通過同婚專法，台灣同性結婚已合法化。由基督教右派人士發起、反同的安定力量聯盟訂24日舉辦組黨記者會，主席孫繼正表示，524是黑色星期五，是司法最黑暗的一天，因此特別選在這天宣布組黨，提醒民眾要永遠記取公投民意遭踐踏教訓，安定力量接下來預估推出至少10名“立委”參選人，打算在2020年下架違反公投民意的“立委”。



同婚專法上路後，“內政部”戶政司今天在網站上公布“司法院”釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為”，公布“同性結婚書約”，載明兩位為結婚人。5月24日同性結婚登記開跑，“內政部”表示，辦理同性結婚登記者如申請“同性結婚證明書”，將於6月初製作完成後，再補送給當事人。



台媒報道，孫繼正表示，安定力量將轉化去年底愛家公投700多萬票的能量，投入2020年“總統”與“立委”大選，目前規劃至少推出10名“立委”參選人，佈局全台各地，更特別鎖定挺同“立委”的選區，包括時代力量“立委”黃國昌（新北市汐止、萬里、金山等區）、國民黨“立委”蔣萬安（中山、松山區）、國民黨“立委”林奕華（北市大安區）的選區等，都會有安定力量參選人參選，要制裁違反、踐踏公投民意的民代。



孫繼正表示，安定力量組黨超越政黨意識形態，而是凝聚具有共同價值信念的人，像是國民黨“立委”賴士葆，雖然不同政黨，但安定力量會在賴的選區發動支持者，力挺賴士葆。