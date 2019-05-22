民進黨地方主委選邊站　余天透露操作過程

綠委余天。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／民進黨2020初選尚未明朗化，新北市黨部主委余天連日來聯繫全台各縣市黨部主委參與連署，20日晚公布連署書“籲請全黨團結，延續小英執政”，共有十九位主委連署。聲明中強調，縣市黨部主委直接面對基層，都認為唯有全黨團結，讓蔡英文繼續穩健改革的步伐，才能延續本土政權，推動台灣不斷前進。



根據台媒報道，余天指出13日下午約莫4點半左右，他協同其他18名黨部主委到官邸與蔡英文見面，當時“總統府”秘書長陳菊也在場，會中他們向蔡英文表達將連署支持她的意願，隨後在晚間的餐敘中便進行連署，當下余天也打了通電話給賴清德，表明他們的立場，也希望能與他見面談一談，但遭到賴清德拒絕，僅表示等初選完再談。



余天表示，他理解賴清德出來參加初選，是擔心民進黨在2020大選中繼續挫敗，但近來蔡英文的民調上升，賴清德的顧忌應該也可以就此打住，余天也提到希望賴清德能一起團結一致對外，他也不諱言地表示，仍盼望蔡賴配成局。



媒體問余天，有沒有透過其他的管道，向賴清德表達支持者仍期待蔡賴配？余天表示，其實自己與黨內的五人協調小組都有見過面，也都問過，但當時他們給出的答案都認為“蔡賴配已經沒有希望”，媒體追問這是否表示不管初選結果如何，蔡賴配都已經確定破局了，對此余天表示他不曉得，會再努力看看。



參與連署的各縣市黨部主委如下：新北市余天、台北市陳正德、桃園市張火爐、台中市何明杰、高雄市趙文男、宜蘭縣黃建財、新竹縣彭瑞德、苗栗縣杜文卿、彰化縣邱建富、南投縣蘇昱誠、雲林縣廖丁賜、嘉義縣林沐惠、花蓮縣陳景豐、澎湖縣盧長在、基隆市張錦煌、新竹市翁枝弘、嘉義市黃大佑、金門縣吳增允、勞工黨部主委蔡坤財。