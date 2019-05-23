亞姐選拔首度移師高雄　佳麗化身美人魚吸睛

亞姐化身美人魚，宣示2019亞洲小姐選拔活動在高雄開跑。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月23日電（記者 高易伸）韓國瑜就任高雄市長以來，在地觀光業績成長近四成，連舉辦過31屆的“亞洲小姐選拔賽”也將首度移師高雄舉行。“2019亞洲小姐選拔”活動22日下午在H2O水京棧國際酒店舉行開跑記者會。主辦單位特邀上屆亞姐冠軍樊蔓娣及上屆第5名吳佳娟身穿“人魚裝”在泳池前展現美麗身影，現場鎂光燈閃不停。



主辦單位表示，吳佳娟是一位聽障人士，但她從小學習跟平常人一樣，也勇於展現自我。她克服了天生的障礙大膽追夢，也歡迎16至30歲，未婚未育，身高163公分以上的自信女性報名參賽。



2019亞姐選拔將在6月底舉行海選，7月至全台舉行複賽，8月10日在台鋁晶綺盛宴舉行決賽。本屆冠軍佳麗將可跟攝影團隊遠赴芬蘭取景，捕捉極光浪漫之美，而來回機票更由大陸吉祥航空贊助，還有機會獲得亞視培訓機會，若進入大中華區決賽，更可獲得亞視經紀約。過去不少港星如楊恭如、葉玉卿、利智、朱慧珊、劉伊心等都是亞姐出身，台灣較為人熟知的亞姐則是2008年出道的賴琳恩。



上屆亞姐台灣區冠軍，今年21歲的樊曼娣是台南藝術大學的大四學生，她在校主修二胡、副修鋼琴，今天身穿紅色小禮服展現氣質。她接受中評社訪問表示，二胡是非常優美的國樂，她覺得參加亞姐選拔讓她的人生更精彩，也接觸很多優秀的年輕女性，大家都勇於追夢，也鼓勵其他有興趣的女孩子報名參加。



上屆亞姐第5名吳佳娟雖然是聽障人士，但美麗高挑的身形令人印象深刻！她今天除穿著晚禮服之外，還特別換裝成“美人魚”下到泳池去，她認為女生要活出自信，勇於挑戰，為自己的人生活出精彩篇章。



今日記者會上到處充滿美麗倩影，連主持人的顏值與口條都是“亞姐水準”，一場美麗饗宴，讓高雄觀光邁入新的里程碑。而高雄市“觀光局”主任秘書高美蘭也到場以行動支持。