韓國瑜：當選可在左營軍區上班　很安全

韓國瑜參加“兩岸企業家合作論壇”時，接受媒體訪問。(中評社 蔣繼平攝) 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜日前拋出若當選“總統”就在高雄上班議題，並且在接受專訪時進一步指出會選在“左營軍區”辦公。對此，韓國瑜22日受訪時表示，高雄非常多軍隊營區，安全絕對不是問題，重點是有沒有心，“總統”要把心放在南台灣，才能真的做到南北平衡。



韓國瑜曾拋出若當選“總統”就在高雄上班議題引起熱議，而他日前接受《周刊王》專訪時進一步提到，他若當選“總統”，將計劃把“總統”辦公室設在左營軍區，能直接確保維安，還省租賃成本，每周定期在高雄上班。



韓國瑜22日到高雄國賓飯店參加兩岸企業家合作論壇活動，他受訪時表示，不管下一任“總統”是誰，軍區上班非常安全，左營軍區只是其中之一，還有陸海空官校、還有陸戰隊，非常多營區，安全絕對不是問題，心才是問題，“總統”把心放在南台灣，這才是重要問題。



韓國瑜表示，他呼籲下一任“總統”一定要做南北平衡，長期下來不是只在資源的投射而已，最大的問題還是在心裡的狀態，因為很容易到了北部，進了“總統府”、“行政院”之後，對中南部的建設在心理上，感覺比較難達到南北一樣重要。



韓國瑜認為，下一任“總統”來到高雄上班可以拉動南台灣經濟往上衝，未來南北都會一起衝刺，是展望未來非常重要的安排，他很期待，高雄屏東台南嘉義的市民朋友都會認同他的理念，希望下一任“總統”來高雄上班，這是他的看法。



韓國瑜說，下一任“總統”可以自己去判斷，南北平衡絕對不是只有在物質上，要一塊給五毛，要五毛給一塊，不是這個意思，是心裡認定整個全台灣都要拉升經濟，下一任“總統”一定要思考這一點。