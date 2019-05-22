賴直搗黨中央談判破裂　卓榮泰宣布下周討論

十樓記者室的媒體也在等民進黨中常會結束宣佈結果。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日（記者 黃筱筠、洪德諭）民進黨中執會下午討論2020初選相關事宜，從下午3點開始經過2個小時網路直播，下午5點宣布會議休息後不久，就傳出賴清德現身黨中央。賴清德陣營代表、“立委”林俊憲證實表示，賴清德抵達會議現場進行另一場協商。大約在晚上7點，從5點即中斷的直播又恢復，但主席卓榮泰只說，下周中執會再討論，顯示談判破裂。



民進黨中執會從下午1點半開始，3點開始直播2020初選案，一直到7點多天黑了，黨中央仍未出面說明，媒體仍在等待最後答案。



賴清德平常坐的車的車型出現在民進黨中央黨部樓下，但司機表示，他不是載賴清德。所有記者都沒看到賴，有說他是從地下室或後門進入，進入9樓進行談判。



民進黨中執會下午討論2020初選相關事宜，從下午3點開始經過兩個小時網路直播，各方陳述意見之後，黨主席卓榮泰在說完黨中央立場後，宣布會議休息，直播中斷。



天色已暗，民進黨中執會已進行4個半小時，媒體守候現場，原本大家站著緊盯，隨著時間流逝，大家開始放下器材歇息。原在下午5點左右離開的幸福國家連線，在晚上6點半回到現場，想在第一時間知道結果。



在黨中央樓下守候的幸福國家連線總召紀文清表示，今天中執會一定要有結果，不然本土社團將會翻臉。若初選規則被改變，他也將會衝進黨中央拉紅布條理性的抗議。



紀文清強調，他昨天有跟卓榮泰見面，卓表示他也想要提名人趕快出來，若沒共識會依照之前的辦法，5月底完成初選，因此改變規則將是挺英派中執委的問題，改變的話後續將會在這些挺英派中執委所到之處，拉布條抗議要求下台。