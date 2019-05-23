中評幕後：傅崑萁想選“立委”國民黨有但書

鄒永宏22日率眾到國民黨中央黨部抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨花蓮“立委”黨內初選暫緩引發爭議，黨中央日前開鍘，將縣黨部主委鄒永宏處停權，鄒22日率領近200位花蓮黨員北上大鬧中央黨部。細究原因，才發現原來整件事情是跟有號稱“花蓮王”的前花蓮縣長傅崑萁想參選“立委”有很大關係。



據了解，國民黨中央目前的考量是，傅崑萁要選“立委”可以，但不能在花蓮選，因為台灣民眾痛恨家族政治，若花蓮縣長、“立委”這兩個花蓮縣唯二縣級民選職位都給了傅家，負面形象恐衝擊“總統”大選與整體“立委”選舉。



國民黨花蓮縣“立委”初選原本在4月24日下午截止登記，包括組發會副主委林有志、前“立委”王廷升及縣黨部副主委黃啟嘉等三人都前來登記參選，但原本由黨中央排定於4月22至24日進行花蓮“立委”的領表登記作業，縣黨部主委鄒永宏卻在黨中央明確回覆不同意的情況下，仍決定延後，且未提出明確時程，引發不公質疑。



國民黨考紀會上周無預警發出聲明，決定對鄒永宏處以停止黨權處分，自即日起生效，並待考紀會後續調查審議後，再做出最後處分決定。



鄒永宏22日帶了近200位黨員北上大鬧中央黨部，據了解，鄒對此和國民黨考紀會主委魏平政談判時開出三個條件，第一是即刻恢復其黨權，第二是恢復傅崑萁的黨籍，第三則是花蓮縣“立委”初選採開放式競選，意即可納入甫恢復黨籍的傅崑萁。但這三條件黨中央完全無法接受，因此談判破裂。



國民黨的花蓮縣“立委”選情本十分單純，但在4月18日傅崑萁刑滿出獄後卻起了變化，因傅也有意角逐“立委”，但即便傅順利恢復國民黨籍，依據國民黨員違反黨紀處分規程第35條規定，黨員恢復黨籍後必須屆滿1年，才能申請提名登記，參與公職人員選舉的黨內初選。因此屬於傅系人馬的鄒永宏4月19日才會自行宣布撤銷公告，並延後花蓮“立委”初選，就是要幫傅崑萁尋求解套方法。



目前傅崑萁要代表國民黨參選花蓮“立委”，僅有另訂定“立委”初選提名特別辦法一途，為此，傅妻、花蓮縣長徐榛蔚4月24日曾在中常會上主張，“立委”初選應比照“總統”初選主動納入可能最強人選後，中常委江碩平也曾提案，要求花蓮縣“立委”提名應以全民調推泛藍最強人選，要幫傅參與“立委”初選解套。



由於花縣縣黨部一系列操作手法過於粗糙，花蓮也不是只有一種聲音，相關作為都對已表態要參加花蓮“立委”初選的人不公平。



目前這爭議如果持續擴大，對於國民黨2020大選的整合都會有一定的影響，因此後續如何平息這爭議，仍待黨主席吳敦義和黨中央思考出一個平衡的方式了。