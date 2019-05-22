兩岸企業家合作論壇　韓國瑜歡迎陸企台商

兩岸企業家聯合會與高雄義大醫院簽約合作備忘錄，響應高雄市政府推動的醫療觀光，並由高雄市長韓國瑜見證。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜22日出席“2019兩岸企業家合作論壇”，鼓勵陸資企業及台商到高雄投資，現場也見證兩岸企業家聯合會與高雄義大醫院簽合作備忘錄，響應高雄市政府推動的醫療觀光，引薦大陸團體及對象到高雄進行醫療服務。



“2019兩岸企業家合作論壇”22日在高雄登場，現場總共來了250家陸資企業及台商參加，這場活動由兩岸經營者俱樂部等單位舉辦，過去都在台北進行，這次因為受到“韓流”吸引，第一次來到高雄舉辦，現場也進行農特產品及伴手禮採購對接會，吸引與會人士挑選搶購一空。



活動邀請高雄市長韓國瑜上台致詞，韓國瑜鼓勵兩岸企業家多來到高雄投資，實現貨出去、人進來、發大財目標，促進兩岸企業交流，共創互利雙贏。並由高雄市政府經發局介紹高雄市投資環境及項目，論壇中也進行產城融合商業城市品牌、兩岸健康產業發展機遇、消費升級下的生活商機等主題進行討論。



為了響應高雄市政府推動的醫療觀光，兩岸企業家聯合會與高雄義大醫院也簽約合作備忘錄，將以兩岸企業家聯合會為平台，介紹大陸團體及需求對象到高雄義大醫院進行健檢、醫美、重大疾病轉診等的合作服務。



兩岸經營者俱樂部主席王國安表示，台北辦了好幾次，成效都不錯，活動首次南下就是希望鼓勵多來高雄投資，增加兩岸的投資信心，這次也著重在醫療器材，大健康產業的發展。他認為，台灣內需市場小，未來兩岸的交流是要長期穩定的消費行為，不能局限在陸客短期消費，應該透過循環經濟幫助發展。