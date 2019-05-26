陳士良：與時俱進做好反獨促統工作

陳士良 中評社北京5月26日電（作者 陳士良）自1979年元旦全國人大常委會發表《告台灣同胞書》以來，大陸在解決台灣問題上始終堅持“和平統一、一國兩制”的方針，1992年後，又將堅持體現一個中國原則的“九二共識”作為兩岸交流中雙方接觸、對話和商談的政治基礎，堅決反對島內的“台獨”分裂勢力，並在反獨促統中牢牢掌握了兩岸關係的主導權。當然，在實現祖國和平統一的過程中，反“獨”只是手段，促統才是目標，所以，我們一定要根據台灣的現實情況，與時俱進地制定有效的對應措施，才能夠取得更好的實際效果。



一、“台獨”是島內分裂勢力“反中、抗中”、騙取選票的政治炒作



從李登輝到陳水扁，直至蔡英文，包括許多民進黨的上層人士都非常清楚，在當前全世界一個中國的大框架下，“台獨”（尤其是法理“台獨”）是根本不可能實現的，他們主要是通過“切香腸”的方式推動“漸進式台獨”，企圖以時間換空間。所以，“台獨”目前僅僅是島內的分裂勢力“反中、抗中”、騙取選票的政治炒作。



1、台灣目前還沒有“台獨”的大市場。儘管島內有一部分“台獨”分子，始終圖謀將台灣從中國分裂出去，但是，他們並沒有獲得廣大台灣民眾的認同和支持。即使民進黨目前分別於2000年、2004年和2016年在台灣贏得了三次地區領導人的選舉，但是絕大部分民眾主要是因為不認同國民黨的一些做法，並不是支持民進黨的“台獨”主張。



從2004年至2008年，陳水扁利用其擔任台灣地區領導人的機會，不顧海內外的堅決反對，執意舉行了六項對兩岸關係極具挑釁性的“公投”，其中最主要的是2004年的“防禦性公投”（也稱“和平公投”）和2008年的“入聯公投”。2018年，島內分裂勢力又推動了所謂的“台灣正名公投”。但是，上述這些挑戰兩岸關係的“公投”最後都沒有獲得通過。這充分說明台灣目前還沒有“台獨”的市場，希望兩岸關係和平穩定仍然是廣大台灣民眾的主流民意。



2、美國目前不希望兩岸改變現狀。對於美國來說，他們為了阻擾中國的崛起，總是要不斷地打“台灣牌”來遏制中國的快速發展（甚至超越美國，動搖美國的世界霸主地位）。因為“台灣牌”對於美國來說成本最低，但效果比較明顯。不久前，在中美貿易戰不斷升級的情況下，美國眾議院又通過了兩個涉台法案——“台灣保證法”和“重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾”決議案，這充分說明他們就是要運用“台灣牌”來牽制中國，使中國失去（至少干擾中國）良好的戰略機遇期，阻擋中國的發展步伐。

