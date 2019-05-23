中國經濟把牢主動權向高質量發展

從全國及各省區市一季度經濟運行情況看，中國經濟總體平穩、穩中有進的態勢沒有改變。 中評社北京5月23日電／從最近全國各省區市公布的2019年一季度經濟運行情況看，多省份跑贏同期全國6.4%的增速，各地經濟運行總體平穩，主要經濟指標保持在合理區間，高質量發展穩步推進，進一步呈現中國經濟韌性足、潛力大、活力強的發展態勢。



中國網發表中國社科院財經戰略研究院研究員張德勇文章分析，中西部地區崛起態勢明顯。在中部地區中，江西GDP增速為8.6%，居中部地區第一位，緊隨其後的是湖北，其GDP增速為8.1%。山西GDP增速雖在中部地區處於末尾，但增速仍達到7.2%，快於全國增速0.8個百分點。從西部地區看，雲南、貴州和西藏GDP增速分別為9.7%、9.2%和9.1%，在全國31個省區市中處於領跑位置。



從經濟總量上看，除傳統經濟大省廣東、江蘇、山東突破2萬億元大關外，浙江、河南兩省一季度GDP總量突破萬億元，邁入“萬億元俱樂部”行列。此外，湖北、四川兩省一季度GDP總量在9000億元以上，距離“萬億元俱樂部”的步子越來越近。可見，在區域協調發展戰略推動下，中西部地區崛起態勢明顯，經濟增速亮眼，正日益成為中國經濟的新增長極，帶動了中國經濟平穩運行。



高質量發展扎實推進。從全國範圍看，2019年一季度，雖然多數省份GDP增速快於全國增速，但31個省份GDP增速均在兩位數以下。對目前中國這樣一個龐大的經濟體而言，尤其是一些省份的經濟實力相當於國際上某些一國的經濟實力，各省份經濟增速進入一位數時代，符合經濟發展客觀規律。更重要的是，在經濟增速換檔過程中，各地區堅持創新引領發展，注重經濟結構優化升級，注重新舊動能接續轉換，經濟運行中的積極因素在累積壯大。因此，儘管各地經濟增速繼續換檔調整，但經濟運行質量逐步提高，體現高質量發展的新興產業持續成長發力，推動了經濟平穩運行。



比如，一季度GDP增速居中部地區首位的江西，高新技術產業、戰略性新興產業和裝備製造業增加值分別增長13.0%、12.6%和14.8%，同比加快1.9個、1.6個和6.8個百分點，分別占規模以上工業的35.4%、21.4%和26.2%；再如，天津一季度GDP增速雖然在東部地區墊底，但智能製造經過幾年的培育，目前發展勢頭良好，在全市規模以上工業企業中，智能製造企業的占比接近20%，其增加值占比接近30%，拉動全市工業增加值增長2個百分點；還有，在全國各地區經濟增速總體排後的東北地區，遼寧一季度全省規模以上高技術製造業增加值快速增長，增速達28.9%，高於全省規模以上工業增速19.9個百分點。



文章表示，政策紅利進一步激發市場活力。今年4月份中央政治局會議在分析研究當前經濟形勢及部署當前經濟工作時指出，國內經濟存在下行壓力，這其中既有周期性因素，但更多是結構性、體制性的。其中，體制性因素為首次提出，表明我們更加重視破除束縛市場機制充分發揮作用的體制性因素。全面深化改革、更高水平開放，無疑就是解決體制性因素的最有力途徑，成為推動高質量發展的重要抓手。



一段時期以來，深化“放管服”改革，實施更大規模的減稅降費，完善促進消費的體制機制等一系列舉措，就在於以具體政策紅利實現體制鬆綁，進一步激發市場活力，促進了市場預期改善，增強了企業發展信心。比如，隨著《關於促進中小企業健康發展的指導意見》及減稅降費等系列利好政策措施逐步落地，內蒙古民營企業發展速度加快。一季度，全區規模以上工業中，民營企業增加值實現兩位數增長，高於全區工業平均水平3.9個百分點，對規模以上工業增加值貢獻率達74.5%。市場活力增強，持續擴大開放，跨國公司紛紛在華設立企業或擴大在華投資。今年前4個月，中國實際使用外資3052.4億元人民幣，同比增長6.4%。其中製造業吸引外資同比增長11.4%，充分說明國際資本對中國經濟前景和中國投資環境的認可。



文章指出，風物長宜放眼量。從全國及各省區市一季度經濟運行情況看，中國經濟總體平穩、穩中有進的態勢沒有改變。中國經濟長期持續穩定發展形成的整體經濟實力，以及在推動高質量發展中呈現的經濟發展韌性足、潛力大、活力強，足以讓我們保持戰略定力，堅定發展信心，通過繼續創新和完善宏觀調控等政策措施，積極應對經濟下行壓力，有效化解外部不確定性，在推動高質量發展中繼續保持經濟平穩運行，將經濟發展主動權牢牢把握在自己手中。

