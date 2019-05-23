科學把握消費領域的深刻變革

中評社北京5月23日電／隨著全球化進程不斷加深、新興技術驅動力增強、國內市場規模優勢釋放，中國消費領域呈現出不同以往的深刻變革。消費水平提高、消費結構升級、消費創新蓬勃發展，消費拉動經濟增長的作用進一步增強。



經濟日報發表國務院發展研究中心市場經濟研究所王青、 劉濤文章表示，今年的《政府工作報告》提出，要“持續釋放內需潛力”“穩定國內有效需求”。落實好這些要求，就要順應當前消費變革的重要趨勢，以滿足新的消費需求為重點，著力深化供給側結構性改革，加快應用先進適用技術，擴大對內對外開放，加強相關政策協同和試點探索，推動消費穩定增長，充分發揮消費的基礎作用，為經濟平穩運行提供有力支撐。



▎消費領域呈現多方面深刻變革



文章分析，當前，中國的消費結構、消費方式、消費人群、消費市場格局等均呈現出不同以往的深刻變革，不僅體現為消費水平提高、消費結構升級，還體現為與發達國家同步甚至更為領先的消費創新。



一是中高端商品及服務消費成為消費結構升級的新亮點。2018年中國人均GDP接近1萬美元，達到中高收入水平，居民消費總體上由“有沒有”向“好不好”轉變，消費者更加注重產品和服務的品牌和品質，對中高端商品的需求快速增長。同時，服務性消費支出增長較快。2019年一季度，全國居民人均服務性消費支出2329元，增長11.9%，快於人均居民消費支出增速4.6個百分點。



二是新技術應用和商業模式創新推動消費方式變革。以大數據、雲計算、人工智能為代表的新興技術蓬勃發展和深度應用，極大地推動了消費創新，並深刻改變了居民消費方式。以網絡零售為例，2018年中國網絡零售市場規模持續擴大，全國網上零售額突破9萬億元，其中實物商品網上零售額達7萬億元，同比增長25.4%，對社會消費品零售總額增長的貢獻率達到45.2%，較上年提升7.3個百分點。2019年一季度，全國網上零售額達22379億元，同比增長15.3%。同時，線上線下互動融合也從探索階段進入了加快發展階段，消費場景日益豐富，有效提升了消費體驗。互聯網支付體系在很大程度上彌補了社會信用體系不健全的不足，促進了互聯網信用消費的快速發展。



三是國內外市場一體化發展推動消費市場格局加速調整。隨著互聯網技術的普及和深度應用，生產和消費資源在更大範圍、更深層次進行整合和優化配置，進一步完善了全國統一市場，促進了中西部和農村地區居民消費升級，消費潛力快速釋放。同時，隨著對外開放的不斷擴大，中國出現加速融入全球消費市場的新態勢，不僅國外高品質消費品和服務加速進入國內市場，進一步優化了國內市場供給，熨平國內外消費市場的落差，而且還促進了上海、北京等城市成為國際消費中心城市。



此外，中國消費人群結構的變化也為消費擴大和創新提供了持續動力,具有穩定收入和較高消費傾向的人數日益增多。



▎研判趨勢變化 正視當前挑戰



文章指出，當前，消費作為中國經濟增長主動力的作用進一步鞏固。2018年，最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為76.2%，比上年提高18.6個百分點。消費領域呈現出的深刻變革，將從供給和需求兩個方面促進經濟結構優化和增長動力轉換，為實現高質量發展提供重要的市場基礎和創新驅動力。



消費變革成為推動經濟轉型升級的重要力量。消費變革特別是服務消費的增長，對服務業較快發展形成有力的引領作用。從部分發達國家的發展歷程看，服務消費占整個消費支出的比重將逐步超過商品消費的比重，呈持續上升趨勢。未來中國服務消費增長仍有較大潛力，對服務業發展的推動作用將繼續增強。與此同時，商品消費升級換代、消費品市場不斷細分，對製造業轉型升級的引領作用也日益增強。當前，供應鏈下游基於互聯網創新的新業態、新模式不斷湧現，這一態勢對上游製造研發環節提出快速反應、精准營銷等要求，包括定制、眾籌等新興生產組織模式不斷湧現，亦將引發製造業以需求為導向、以信息為中樞、以柔性製造技術為基礎的產業變革。



消費領域成為創新創業創造最活躍的試驗場。消費需求日益多樣化，消費市場不斷細分，人們對各類商品和服務的創新要求越來越高，從而能有效激發社會創新活力。比如，近年來，支付和消費的便捷性不斷增強，共享經濟等蓬勃發展，這些都改變了人們的傳統消費觀念。



但也要看到，隨著消費變革浪潮湧動，一些制約消費更好發展的因素也日益凸顯。



一方面，一些重要的消費基礎設施尚存在“短板”。旅遊、文化娛樂、教育醫療等消費設施和配套支撐相對薄弱，在一些新型商業設施建設上發展步伐偏慢，各種基礎設施和消費場所之間的對接和互動不足，金融、信用等消費支撐體系發展也相對滯後。



另一方面，供給難以滿足消費變革的要求。與居民消費需求相比，現階段改善型、享受型商品和服務的有效供給明顯不足，導致大量中高端商品和新興服務消費外流。



與此同時，消費創新的可持續性有待增強。中國在消費創新和商業化應用領域取得了不小成就，這主要得益於中國具有其他國家難以具備的規模優勢和後發優勢。但原創創意和頂層技術的短缺，也嚴重影響了中國消費創新的可持續性。



此外，促進消費的體制機制有待完善。隨著服務業新業態、新模式的不斷湧現，一些監管理念和監管制度已不適應融合、扁平、高效、專業等新的監管要求。部分現行法律法規也不適應發展需要，新興消費行業標準缺失，現行服務標準和規範整體水平不高，與國際接軌不夠。

