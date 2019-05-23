推動經濟全球化進一步發展

中評社北京5月23日電／近年來，經濟全球化進程遇到不小的挑戰。英國《經濟學人》雜誌評論稱，世界正進入“慢全球化”時代。經濟全球化進程放緩，無助於解決發展過程中的問題，反而增加了世界面臨的不穩定性。在世界經濟走向增長動能不足的情況下，全球化進程也面臨歷史性的選擇。如何順應大勢，讓經濟全球化繼續為維護世界經濟的穩定、協調可持續發展發揮積極作用？



根據國際貨幣基金組織(IMF)的界定，全球化指的是跨國商品與服務貿易及資本流動規模和形式的增加，以及技術的廣泛迅速傳播帶來的各國經濟相互依賴性的增強。



上世紀90年代以來，隨著信息技術為中心的高新技術迅猛發展，以及跨國公司為代表的國際經貿活動紅紅火火，經濟全球化進入一個高速發展的時期。《世界是平的》一書曾風靡一時，折射出全球化帶給世界的興奮和機遇。



伴隨著全球化進程的快速發展，國際旅遊、通信增長迅速，人們的生活越來越依賴於全球產業鏈提供的產品和服務。據敦豪航空貨運公司最近發布的2018年度全球聯通性指數報告顯示，自2007年以來，跨境貿易、資本、信息和人員流動都大幅增強，2017年全球聯通性達到歷史最高水平。



經濟全球化給世界人民帶來了實實在在的好處。跨越全球的物流、資本流、資源流、人流、信息流推動了各國經濟的繁榮發展。本世紀初以來，在聯合國主導下，借助經濟全球化，國際社會制定和實施了千年發展目標和2030年可持續發展議程，推動11億人口脫貧，19億人口獲得安全飲用水，35億人口用上互聯網等，還將在2030年實現零貧困。這充分說明，經濟全球化的大方向是正確的。



當然，全球化過程中也存在一些問題，比如發展失衡、治理鴻溝、公平赤字等。造成這些問題的原因很多，一個重要原因是技術變革。技術的創新導致部分勞動力被代替，並使勞動力、資本、技術等生產要素獲得的收益重新分配。國際金融危機的爆發使世界格局受到了深刻的影響。保護主義、單邊主義隨之抬頭，全球貿易增速和投資量出現不同程度的下滑，跨國公司的全球擴張放慢……



技術創新給全球化進程帶來的影響才剛開始。麥肯錫全球研究院的一份綜合報告顯示，當下一些類型的服務貿易(如IT服務、商業服務和知識產權使用費)的增長速度是貨物貿易的兩到三倍；目前只有18%的貨物貿易涉及從低工資國家向高工資國家出口，而且在很多行業都在下降。隨著技術進步，全球貿易和投資模式正發生著改變，創新能力、技術水平、基礎設施等方面的考量將代替勞動力成本優勢，成為重要的出口優勢，這對於未來全球化收益的分配勢必帶來更大的影響。



經濟全球化仍有巨大的發展空間。數據顯示，在全球範圍內，出口大約只占世界經濟產出的20%。IMF去年發布的報告稱，在當前全球生產率疲弱之際，全球化推動了知識和技術的跨境傳播，有助於促進創新和提高生產率。



在世界經濟復甦還不穩固的今天，人們應該把握大方向，順應大潮流，通過務實合作推動經濟全球化進一步發展，為世界帶來普遍繁榮。



來源：人民日報 作者： 王慧

