跨境電商，跑出時代加速度

中評社北京5月23日電／【現象】足不出戶就能“買全球”“賣全球”，增強了國內消費者的獲得感和幸福感，也為其他國家人民帶來更多便利。近日發布的《中國跨境電商創新發展報告(2019)》指出，進入21世紀以來，中國跨境電商異軍突起，改變了傳統商品交易的組織方式，成為跨境貿易領域中最具競爭力的新業態、新模式、新引擎。



【點評】拿著外匯券到友誼商店購買“進口貨”，曾是中國經濟發展史上的一個獨特景象。如今，貿易方式極大改變，全球商品早已跨境流通。借助電商平台，普通老百姓只要一鍵下單，就能買到世界各地的商品，也能把自家產品銷往全球各個角落，“海淘”“代購”成了新的消費時尚。可以說，經過20多年的發展，特別是近些年的大規模進步，跨境電商對國家、企業、消費者乃至全球貿易產生了不容忽視的影響，同樣具有巨大社會價值。



跨境電商的活躍，與時代進步息息相關。有人總結了背後的因素，比如技術進步，讓市場主體幾乎零成本地獲取豐富且對稱的供需信息；產業支撐，千千萬萬中小企業分享經濟全球化紅利，直接、平等、深入地參與貿易；消費升級，帶動更強的購買力和更高的生活品質。“電商”讓“跨境”的物理距離逐漸歸零，而消費人群與商品種類都在成倍增長。預計到2020年，中國的跨境網購用戶數量將達2億，全球用戶數量將達9億。



清楚“貨從何處來”，也要知道“貨是怎麼來”。《集裝箱改變世界》一書認為，“集裝箱降低了貨物運輸的成本，從而改變了世界經濟的形態。” 的確，當全球商品都被擺在“像一只馬口鐵罐頭盒”的標準箱時，一個高度自動化、低成本、低複雜性的貨物運輸系統載著琳琅物品，正在推開世界市場的大門。如果說“集裝箱發明”支撐了大宗貿易，那麼“物流變革”就是在托起以小件快運為特色的跨境電商。有數據顯示，2017年中國的快遞量達400億件，占全球總量40%以上。相較於傳統貿易要經過生產商、出口商、進口商、渠道商、批發商、零售商等“鏈狀過程”，跨境電商打破了渠道壟斷，以扁平化流通使消費者最大程度獲益。



一只北大西洋的龍蝦，從打撈出海到送上中國人的餐桌，多個流程“一氣呵成”時，最快只需要27個小時。讓跨境電商加速奔跑，還要面對物流通關、信用風險、資金安全、流量競爭等多道“坎”。跑出這個時代的加速度，才能更好滿足消費者的需求。直面跨境電商發展中的挑戰，並在此基礎上努力做到開放合作共贏，世界經濟的大海永遠在等待揚帆者。



來源:人民日報 作者：筱 理

