協商破裂？英系中執委否認初選再延是更周延

陳明文說，雖不滿意中執會結果但還是要接受。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月23日電（記者 洪德諭）民進黨22日召開中執會討論2020初選議案，協商破裂，最終決議下周三中執會再討論 。對此，英系“立委”陳明文受訪時表示，這樣的結果並不叫延，而是讓整個民調能更周延，雖不滿這次的結果但還是要接受。“正國會”“立委”陳亭妃則說，22日確定時程將在6月10日到14日因此沒有延，外界不要過度解讀。



民進黨22日召開中執會討論2020初選議案，從下午1點30分開始，一直開到晚上7點左右才結束，賴清德約在約6點抵達現場，但協商破裂，最終黨主席卓榮泰宣布，請五人小組再協調，下周三再召開中執會。



對於賴清德現身黨中央，陳亭妃表示，賴清德沒有參加中執會，是私底下有一個會議，卓榮泰與兩造雙方討論現在有機會繼續協調的方向，媒體詢問是否有達到共識與繼續協商，陳亭妃說，以卓榮泰講5人小組繼續溝通協調為方向，現在就是繼續等待下一次中執會召開。



至於初選是否已一延再延，陳亭妃認為，22日確定時程為6月10日到14日因此沒有延，不必過度解讀。



陳明文受訪則說，本來希望22日會有結果，雖然不滿意但還是要接受，這樣的結果也不叫初選再延，因為是為了讓整個民調更周延，不過民進黨確定6月10日到14日將用電話民調產生候選人，產生候選人的時間將會比國民黨早，是否把手機納入民調，則交由雙方慢慢談就會有共識。

