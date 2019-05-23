借鑒國際經驗 推動消費升級

中評社北京5月23日電／觀察美國、日本等發達國家的消費結構變化歷程，這些國家在消費變化的階段特征、消費結構占比及細分品類占比方面，表現出一些共同特征和一般規律：



從發展階段來看，恩格爾系數逐步下降，居民消費逐步從生存型向發展型、享受型消費轉變，即食品、衣著等生存型消費占比逐步降低，而交通和通信、醫療保健、文化娛樂等發展型、享受型消費支出占比逐步增加。由於經濟社會體制的差異，不同國家消費結構的具體升級方式和升級階段存在一定差異，但總體上看，恩格爾系數不斷降低是普遍趨勢，而服務消費、居住消費則持續上升。



從消費結構來看，以商品消費為主轉向以服務消費為主是必然趨勢。美國和韓國的相關數據顯示，服務消費占比持續上升，與非耐用品消費呈反向變動。



從消費細分品類來看，食品和服裝等基本生活消費持續下降，教育、文化和娛樂、交通和通信、醫療保健等發展型、享受型消費總體呈現上升趨勢。



當前，我國消費升級進程與發達國家相比存在一定的差距，這既與我國經濟社會的發展階段及水平有關，也與我國因地域遼闊、人口眾多所形成的多元消費結構特征有關。進一步推動消費升級，需培育擴大重點領域消費、加強消費供給側結構性改革、重視消費分級分層現象、提高居民消費能力和意願。



一是培育重點領域消費。培育發展中高端消費，加快發展服務消費，有力推動文化消費、娛樂消費、教育消費、信息消費、體育消費等。



二是加強消費市場供給側結構性改革。重點要加強國內中高端商品和服務的供給，提升行業整體供給水平。大力引進國外優質商品和服務，加強開發本土自主品牌中高端商品和服務，滿足消費者日益增長的服務消費需求，營造消費場景，改善消費體驗，同時提升商業服務的標準和質量，營造安全、舒適、便捷的消費環境。



三是圍繞消費分層現象實施分類指導。由於收入水平的差距和農村流通渠道的通暢性問題，我國農村居民消費在消費結構和消費層次上曾經長期落後於城鎮居民消費，也因此具有更大的消費升級潛力。近年來，農村居民消費快速增長，結構持續優化，與城鎮居民消費表現出趨同特征。隨著城鎮化進程進一步發展、農村流通網絡進一步健全、農民收入水平持續提升，農村居民將成為我國擴大內需、消費升級的重要消費群體。與此同時，還要關注“80後”“90後”“00後”等新生代消費主力軍，引導和滿足新興群體的消費需求。



四是提升居民消費能力和消費意願。提高居民的可支配收入，增加居民收入在收入分配中的比重，保障城鄉居民家庭人均可支配收入與地區生產總值同步增長。同時通過完善稅收協調機制等縮小居民收入分配差距，重點是提高中低收入者的收入，調節過高收入，使中等收入群體的比重上升，提高居民邊際消費傾向，從而提升整體消費能力。還要看到，社會保障體系對居民消費行為具有重要影響，建設合理的社會保障體系，也是推動居民消費升級的重要基礎。



來源：經濟日報 作者：潘紅虹（上海市商務發展研究中心商業流通研究部主任）

