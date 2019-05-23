利率並軌有助提高金融資源配置效率

中評社北京5月23日電／日前，中國人民銀行發布2019年一季度貨幣政策執行報告，強調繼續深化利率市場化改革，穩妥推進利率“兩軌合一軌”。



經濟日報發表中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼文章表示，利率市場化是金融領域最核心的改革之一。在中國利率管制從形式上放開之後，利率並軌成為利率市場化改革的關鍵一環，是疏通利率傳導機制的“最後一公里”。積極穩妥地推進利率“兩軌合一軌”工作，提高金融機構風險定價能力，完善市場化的利率形成、調控和傳導機制，有利於提升金融資源配置效率，更好地服務實體經濟。



文章稱，目前，中國貨幣市場利率已經實現市場化，但存貸款利率並未完全市場化。一方面，存款利率仍然受到市場利率定價自律機制和宏觀審慎評估(MPA)考核等較多約束；另一方面，貸款利率雖然有一定自主定價空間，但信貸投放總量和價格都受到管控。無論是存款還是貸款，金融機構長期以來形成的定價方式是基準利率上下浮動，並非成本加成定價等模式，對市場利率變化缺乏敏感性。同時，央行仍繼續公布存貸款基準利率，作為金融機構存款和貸款利率定價的主要標尺。因而，中國利率體系表現出明顯的“兩軌”特征，即存貸款基準利率與市場利率並存。



由於利率“兩軌”的存在，一方面，政策利率難以在貨幣、債券、信貸等金融子市場間有效傳導，影響利率傳導效果，不利於貨幣政策目標實現；另一方面，金融產品定價難以及時準確反映市場利率水平，不利於資金從金融機構流向實體經濟，影響金融資源配置效率。因此，必須積極穩妥地推進利率“兩軌合一軌”工作。



文章認為，利率並軌的方向是存貸款利率向貨幣市場利率並軌，最終取消基準利率。此前，中國人民銀行行長易綱指出，“最佳策略是讓這兩個軌道的利率逐漸統一”。但如何統一，央行一直未有明確。一般認為有兩種形式：一是減少基準利率檔次，並將基準利率與市場利率掛鈎；二是在基準利率之外培育新的定價參考。這兩種形式並不衝突，一方面央行可以進一步簡化利率檔次，比如只公布一年期的存款利率和貸款利率，直到條件成熟時取消基準利率；另一方面，逐步淡化基準利率作用，加快培育市場利率體系，形成新的利率定價參考。



從具體內容看，央行或將貸款利率“兩軌合一軌”作為當前工作重點加快推進。從國際經驗看，美國、日本、印度等經濟體都曾建立起類似貸款基礎利率(LPR)的報價機制，作為金融機構貸款利率定價的重要參考。但在中國，貸款基礎利率自2013年10月份推出以來，對商業銀行影響十分有限。在目前各類貸款業務定價中，以LPR作為定價基準的信貸業務規模占比較小。而且，LPR與貸款基準利率變化基本一致。下一步，應進一步完善LPR形成機制，增強LPR的市場認可度和公信力，逐步讓LPR替代貸款基準利率成為貸款利率定價的“錨”。



與此同時，為避免直接並軌對金融市場造成較大衝擊，影響金融穩定，央行貨幣政策執行報告強調，繼續發揮好市場利率定價自律機製作用，維護存款市場競爭秩序。但存款利率市場化仍然是一個必須要面對的課題。可參照此前利率市場化做法，漸進式地推進和深化存款利率市場化。比如，在市場利率自律機制下逐步放開存款利率上浮上限，並允許中小銀行有更高的上浮空間，進一步縮小存款利率與貨幣市場利率差距。



利率“兩軌合一軌”對金融市場影響重大且深遠。央行等部門應進一步明確總體方向和進度要求，傳遞準確信號，穩定市場預期，引導金融機構不斷提升風險定價能力，調整和優化資產負債結構。金融機構尤其是商業銀行應加強對宏觀經濟金融形勢研判，前瞻性地加強風險定價體系建設及利率風險管理，提高應對內外部環境變化的意識和能力。





