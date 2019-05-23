城鄉融合發展開啟現代化建設新局面

中評社北京5月23日電／作為一個擁有十幾億人口的發展中大國，協調好城鄉關係始終是中國現代化建設中具有全局性和戰略意義的重大課題。近日印發的《中共中央 國務院關於建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的意見》，明確了建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的戰略方向、“三步走”目標和重大任務，為從根本上理順城鄉關係提供了重要遵循，必將推動中國城鄉關係加快進入融合發展新階段，開啟城鄉融合發展和現代化建設新局面。



(一)



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院產業經濟與技術經濟研究所塗聖偉文章表示，所謂城鄉融合發展，是指在社會生產力充分發展條件下，由制度變革、技術進步、需求增長、文化創新等共同引致，形成新的地域組織結構、均衡化資源要素配置格局、互補型城鄉功能形態等，最終實現人的全面發展的動態過程。



當前，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，實現城鄉融合發展的動能不斷積聚、條件更加充分。構建工農互促、城鄉互補、全面融合、共同繁榮的新型工農城鄉關係，推動城鄉融合發展，有三個重點需要把握：



一是人的自由遷徙與社會融合。城鄉融合發展的核心在人。實現人的自由全面發展，首要條件是人口在城鄉和區域間能夠自由遷徙。當然，人口自由流動只是第一步，流動人口在新的居住空間實現社會融入、享有平等發展機會更為重要，要實現人口空間流動與基本權益保障的有效匹配。



二是工農部門“效率收斂”。城鄉勞動生產率逐步收斂是現代化的普遍趨勢。城鄉融合發展，特別是城鄉產業融合化的突出表現，就是實現了工農部門勞動生產效率逐步收斂。要做到這一點，關鍵是要扭轉農村資源要素長期扭曲配置的格局，促進生產要素在城鄉之間平等交換、優化配置。



三是要素市場化配置。推進城鄉融合發展，關鍵要打破阻斷、妨礙要素自由流動和優化配置的瓶頸制約。衡量這一問題是否真正得到解決，就要看要素能否自由進入市場進行交易、市場能否形成公平價格及收益能否實現合理分配。其中，合理的收益分配機制是要素自由流動和優化配置的基礎。



促進城鄉融合發展，本質上是構築城鄉共生關係，需要暢通城鄉人口雙向遷徙、資源要素雙向流動、人與自然和諧共生“三個循環”。在人的方面，要促進城鄉人口雙向自由遷徙，通過城鄉基礎設施、公共服務、社會治理等一體化建設，讓城鎮人口能夠順利下鄉，農村人口能順利進城，讓下鄉的人群能歸心農村、扎根農村，讓進城的人群能落戶城鎮、融入城鎮。在物的方面，要推動資源要素在城鄉之間雙向流動，即農村勞動力、資本、土地等要素向城市合理流動，城市資本、技術、人才等要素有序下鄉。在人與自然的關係方面，要實現和諧共生。城鄉融合是以可持續發展為前提的。推進城鄉融合發展，必須以綠色發展為導向，促進人與自然和諧共生。

