突襲中執會？賴清德：千萬不要這樣解讀

賴清德突然在中執會休息時現身黨中央，並拋出新方案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德22日晚上約7點，在民進黨中執會後，親自到民進黨記者室向媒體說明有關他提出的新方案。被問到是否突襲中執會，他則說，千萬不要這樣解讀，枉費他一番好心。他也強調，如果競選中更改選舉辦法，會很難得到信任，在黨制度維持下，他提出新方案，希望解這個僵局。



民進黨中執會下午約3點開始討論2020初選方案，並直播讓記者觀看，到5點宣布休息，直播中斷，事實上是賴清德悄悄抵達黨中央，與黨主席卓榮泰和五人小組協調。協調破裂，卓榮泰表示下周再討論，賴清德約7點轉往記者室，向守候結果的記者說明。



賴清德強調，他提出的方案是，只要蔡英文民調贏國民黨藉高雄市長韓國瑜，“就算我贏更多，我都支持她”，“我本身沒有贏過國民黨候選人，我也會支持蔡英文”。



民進黨下午舉行的中執會充滿戲劇性，在會議休息後，賴清德親自到場說明他的新方案。民進黨秘書長羅文嘉在會後也表示，民進黨中執會向來沒有動用表決，在會議休息過程中，邀請雙方再度討論，並打電話請他們當事人，有沒有對於目前現況、僵局有看法。



他說，賴清德說他願意親自來跟5人協調小組與黨主席卓榮泰討論，隨後賴就過來，並且談很久。他強調，賴代表自己的看法，不代表黨中央看法與5人小組看法。他們也嘗試跟蔡英文聯繫，提出這個是過去沒有的建議，想聽聽蔡的看法，但事出突然。



羅文嘉也說，“這個訊息有點突然，花很久時間聯絡”，因此黨主席卓榮泰說需要一週時間，讓賴院長建議與蔡英文、5人小組繼續討論。希望在6月10日民調日期不變的狀況下，有沒有討論的空間，賴清德是借這個地方說明。下週中執會將再度討論初選相關事宜。



賴清德也說，民進黨數十年來，以民主精神、進步價值獲得人民支持，用民主價值推動台灣往前邁進。民主路上像是“菊姊”(總統府秘書長陳菊)是美麗島受刑人，貢獻很大。民進黨中執委們在民主路上打拼過，我們是同事，更是兄弟姊妹，我們不會變成敵人，連對手都稱不上。我們有共同目標就是打贏明年大選與“立委”選戰。



他強調，民進黨的核心價值是民主不能放棄，因此他提了一個贏策略，希望黨中央可以思考，基於四個原則，一個是希望維護民進黨體制，讓我們初選具備公信力；第二希望黨內和諧，未來團結打贏明年選戰；第三基於對蔡英文尊重；第四秉持他出來參選不是為了個人，是為了承擔台灣下個階段責任。



至於是否樣納入手機民調？賴清德表示，黨目前初選辦法是市話，如果要手機民調，可以交給黨中央協調，“我不反對”，比例多少交給黨中央協調。多少比例都接受嗎？他表示，由5人小組來協調。



被媒體問到，到黨中央開記者會是否行政不中立？他表示，沒有這個問題，他是表達新的方案，主要是解決這個問題，初選停頓不前，對民進黨不利，他希望能夠解這個僵局，希望黨能夠團結。