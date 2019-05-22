外交部：外商來華投資的熱情不減反增

中評社北京5月22日電／2019年5月22日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



應國家主席習近平邀請，尼日爾共和國總統穆罕默杜·伊素福將於5月26日至30日對中國進行國事訪問。



訪問期間，習近平主席將為伊素福總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談並共同出席兩國間有關合作文件簽字儀式。李克強總理和栗戰書委員長也將分別會見伊素福總統。除北京外，伊素福總統一行還將訪問浙江和江西。



尼日爾是西部非洲具有獨特影響的重要國家。中國和尼日爾是互幫互助的好朋友，互利共贏的好夥伴。近年來，中尼兩國政治互信不斷深化，在基礎設施建設、醫療衛生、能源資源等領域務實合作成果豐碩，在國際和地區事務中保持著良好的溝通和協調。相信伊素福總統此訪將為中尼關係全面深入發展注入新動力，推動中尼友好合作邁上新台階，更好地造福兩國人民。



問：據報道，美國政府正考慮對更多中國企業採取限制措施，其中就包括經營視頻監控設備的海康威視。你對此有何評論？



答：最近我們已經多次就美方濫用國家力量、蓄意抹黑和打壓其他國家特定企業的行為表明了中方堅決反對的立場，而且我們的態度是一貫的、明確的。我們一貫要求中國企業在遵守當地法律的基礎上，按照市場原則和國際規則對外投資和開展經營合作，同時我們希望其他國家也能夠給予中國企業公平、非歧視的待遇。



我願再次重申，國與國之間的貿易投資關係必須建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。



問：據俄羅斯總統府21日消息稱，普京總統同德國總理默克爾、法國總統馬克龍通話，各方強調伊核協議重要性，重申將致力於同伊朗進一步開展經貿互利合作。中方對此有何評論？



答：我也注意到有關報道。一段時間以來，伊核協議有關各方一直保持著密切溝通和協商。特別是針對近來美方採取“極限施壓”和單邊制裁引發的緊張局勢，各方均強調將堅定致力於維護和執行好伊核問題全面協議，履行各自的責任和義務。確保伊核協議得到完整、有效執行，不僅是安理會決議的要求，也是化解當前緊張態勢、推動伊核問題解決的唯一現實、有效途徑，這符合國際社會的共同利益。中方將同有關各方一道，繼續作出我們的努力。在此過程中，中方也將堅定維護自身合法權益。



問：昨天中國和巴基斯坦開展了慶祝建交68周年的活動。請問你對此有何評論？



答：正如你所說，今年是中國和巴基斯坦建交68周年。5月21日，中國駐巴基斯坦使館隆重舉辦了慶祝兩國建交68周年招待會。中國駐巴大使姚敬和巴基斯坦外秘馬哈茂德共同出席並致辭。相信你也看到了中方發布的消息，雙方都對當前中巴關係的發展勢頭感到非常滿意，一致同意進一步加強兩國各領域交流合作，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係取得更大發展，打造新時代更加緊密的中巴命運共同體。



問：據報道，阿迪達斯、耐克、彪馬以及美國170多家鞋類製造商和零售商聯合致函美國總統特朗普稱，美國對中國輸美鞋類產品加征關稅，將對美消費者、制鞋企業和美國經濟造成災難性後果。支付關稅的是美國消費者，這一點不容曲解，而企業也無法簡單地從中國遷走工廠。中方對此有何評論？



答：我看到了有關報道。事實上，大家也都注意到，這已經不是美國工商界第一次公開發出反對加征關稅的聲音了。正如你剛才所說，美國工商界不滿美國政府任意解釋貿易戰的後果，這完全可以理解。中方多次說過，貿易戰沒有贏家。美方任意地把“關稅大棒”揮舞來揮舞去，最終肯定還是打在美國消費者和企業界身上。希望美方認真傾聽一下自己國內的理性呼聲。



問：據報道，美國國會眾議員謝爾曼正在推動《中國債務陷阱法案》，旨在幫助第三國擺脫中國製造的“債務陷阱”。美國一些官員和國會議員頻頻指稱中國借助“一帶一路”擴大地區影響力，讓非洲等一些國家陷入“債務陷阱”，危及這些國家主權和可持續發展。你對此有何回應？



答：一段時間以來，美國一些政客言必稱中國在一些國家製造了“債務陷阱”，我建議他們認真聽一聽被他們“關心”的國家是什麼反應。



我這裡有一些例子。以非洲為例，納米比亞總統根哥布近日對媒體表示，實際上中國對納米比亞的貸款只占納政府全部債務的2.6%，而且大多數都是無息貸款。中納貸款協議是由雙方經過平等協商達成的，不附加任何政治條件。中國對納米比亞的投資不僅限於機場、道路等大的基礎設施項目，也涵蓋教育、醫療、農業等重要的民生領域。納米比亞民眾非常清楚，誰曾殖民過他們，誰曾強迫過他們，誰是他們的朋友，誰同他們平等相待。莫桑比克總統紐西表示，非洲債務問題並非由中方造成，恰恰是那些在債務方面指手畫腳的國家造成的。吉布提總統蓋萊表示，批評“一帶一路”的人正是既沒有計劃也沒有行動的人。那些無端指責不會動搖莫桑比克對“一帶一路”的信心，不會動搖非洲國家對中國和非中合作的信任。



所以，我們想奉勸美方有些人，如果真的關心發展中國家，不如主動提供一點實實在在的幫助。如果自己做不到，至少也應該對其他國家幫助包括非洲國家在內的發展中國家的努力抱有健康的心態。



問：繼中國東航昨天就波音公司737MAX飛機停飛事件向美國波音公司提出索賠後，今天中國國航、南航也向波音提出索賠要求。我們還關注到中國和歐盟近日簽署了民航領域協定。中方是否是因為波音飛機出現安全隱患而加大了同歐盟在民航安全領域的合作？



答：關於中國與歐盟簽署民航領域相關協定，中國駐歐盟使團團長張明大使已經接受了媒體採訪，作了詳細的說明。這是中國同歐盟首次在民航領域簽署相關協定，中歐雙方都給予了高度評價。



有關協定的簽署是落實第21次中歐領導人會晤聯合聲明的具體舉措。一直以來，中歐雙方都抱有在民航安全領域開展合作的強烈意願。這次協定的達成有助於豐富中歐全面戰略夥伴關係的內涵，展現了中歐雙方在當前形勢下深化互利合作、拓展共同利益的決心。



關於你問題的前半部分，我們對企業之間的商業行為不便評論。但我們始終認為，相關利益攸關方對波音公司有關機型存在安全隱患抱有關切，依法維護自身合法權益，這無可非議。



問：據了解，中國美國商會和上海美國商會今天發布了一項調查結果，顯示大約50%的商會會員企業表示，自中美貿易發生摩擦以來，遭遇到一些中方非關稅壁壘的報復措施。請問中方確實針對美國企業使用了諸如延長報關這類的非關稅壁壘報復措施嗎？



答：我尚未看到你提到的調查報告，需要了解一下。作為原則，我可以回應的是：



第一，即便在美國威脅對中國產品加征關稅的情況下，外商來華投資的熱情不減反增。我們已經提供了一些具體的事例，其中就包括一些國際知名企業一年來加大對華投資的情況，這證明了外國企業對中國經濟前景、對來華投資並實現盈利依然充滿了信心。



第二，如果擔心中方會因為中美貿易摩擦就對美國企業採取報復措施，我建議你關注一下今天上午國新辦舉行的中外媒體吹風會，中國工信部相關負責人回答了類似的問題。我們對在華外資企業從來沒有過報復的想法。中方一直主張，國與國之間的貿易投資關係必須堅持相互尊重、平等互利，同時中國對外開放的大門一直是打開的。我們始終歡迎外資企業來華興業，同中方開展互利合作。同時，我們也致力於為來華投資的外商提供公平、合理、透明、穩定的營商環境。



問：你是否可以介紹正在舉行的上海合作組織外長會的相關情況，特別是印中兩國外長會見的情況？



答：我們已介紹過王毅國務委員兼外長訪問中亞五國並出席上海合作組織成員國外長理事會會議的有關情況和考慮。至於你想問上合組織外長會的最新情況，以及王毅國務委員兼外長此行同與會各方外長、包括印度外長的會談情況，我們會及時發布有關消息。



此次外長會議旨在為即將於今年6月舉行的上合組織比什凱克峰會作全面準備，就上合組織各領域合作以及共同關心的國際和地區問題交換意見。我們相信，各方都會以此次會議為契機，落實好去年上合組織青島峰會的成果，凝聚更多合作共識，達成更多合作舉措，為確保上合組織比什凱克峰會的圓滿成功作出努力。



問：據報道，印度、日本方面計劃將對斯里蘭卡科倫坡港進行投資。你對此有何評論？



答：我注意到有關報道，不掌握具體的情況。如果相關各方能發布正式消息，這將有助於本地區國家更好地了解有關政策和舉措。



中國提出的“一帶一路”倡議堅持共商共建共享原則，秉承開放包容、合作共贏精神。中方願同有關各國一道，為包括斯里蘭卡在內的地區國家發展提供力所能及的幫助，開展互利共贏合作。