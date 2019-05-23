中評鏡頭：初夏的釣魚台禦苑 風景如畫

萬柳堂（中評社 郭至君攝） 中評社北京5月23日電（記者 郭至君）古釣魚台昔日為帝王游息的行宮，至金代見於正史，迄今已有八百多年的歷史，是北京著名的古園林之一。12世紀末，金章宗皇帝完顔璟在此築台垂釣，遂得名“釣魚台”。元代初年，宰相廉希憲在這裡大興土木，繞池種植垂柳數百株，建別墅“萬柳堂”，成為盛極一時的游覽勝地。明代永樂之後，這裡成為達官貴戚的別墅，許多文人學士游宴賦詩於此。清代，康、乾時期，釣魚台成為西郊禦苑行宮之一，宮牆里許，疏治了玉淵潭，擴增苑囿園林，修建養源齋、瀟碧軒、澄漪亭、望海樓，乾隆皇帝親筆題匾額於“養源齋”、“瀟碧軒”、“澄漪亭”、“望海樓”等建築，並於望海樓及澄漪亭上題詩，以志此事。清末，釣魚台逐漸蕭條，至民國，溥儀將釣魚台賜贈其師陳寶琛，釣魚台又趨於活躍，一時成為京城文人雅會之所。



1959年，釣魚台擴建為國賓館，沿湖新建17幢別墅樓，古釣魚台行宮也得到了修繕，古院新樓參差錯落在綠樹掩映之中，集古典幽靜和現代豪華於一體，成為中國領導人接待外方政要貴賓的重要場所。中評社記者每每進入釣魚台國賓館採訪，都會為不同時節自帶不同氣質的苑中景色吸引。



這次中評社記者來到的禦苑，是釣魚台國賓館內專門承接較高規格宴會的地方，而萬柳堂又是禦苑其中的一個宴會廳。以大紅色的中國古典設計為主的建築，無處不彰顯著中國熱情好客的特色。初夏來到這裡，周圍綠水環繞、柳樹成蔭、景色怡人，舒爽十分。

