上海合作組織成員國外長理事會會議新聞公報

中評社北京5月22日電／ 2019年5月22日，上海合作組織（以下簡稱“上合組織”或“本組織”）成員國外交部長理事會例行會議在比什凱克舉行。



印度共和國外交部長斯瓦拉吉、哈薩克斯坦共和國外交部長阿塔姆庫洛夫、中華人民共和國國務委員兼外交部長王毅、吉爾吉斯共和國外交部長艾達爾別科夫、巴基斯坦伊斯蘭共和國外交部長庫雷希、俄羅斯聯邦外交部長拉夫羅夫、塔吉克斯坦共和國外交部長穆赫裡丁、烏茲別克斯坦共和國外交部長卡米洛夫及上合組織秘書長諾羅夫和上合組織地區反恐怖機構執行委員會主任吉約索夫出席會議。



會議由吉爾吉斯共和國外交部長艾達爾別科夫主持。



吉爾吉斯共和國總統熱恩別科夫集體會見了代表團團長。



會議期間，外長們研究了2018年6月9日至10日在青島舉行的上合組織成員國元首理事會會議和2018年10月11日至12日在杜尚別舉行的上合組織成員國政府首腦（總理）理事會會議成果落實情況，認為上合組織逐步發展成為成員國鞏固互信、加強對話、建設平等夥伴關係的穩固平台。上合組織作為當代國際關係的重要參與者，為維護地區安全和穩定作出重要貢獻。



外長們相信，上合組織成員國堅定奉行《上合組織憲章》的宗旨和原則，遵循互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的“上海精神”，增進團結互信，有效深化各領域務實合作，共謀本地區和平穩定與安全，促進持久發展與繁榮。



為籌備將於2019年6月在比什凱克舉行的上合組織成員國元首理事會會議，外長們研究了上合組織進一步發展的首要任務，並討論了重大國際和地區問題。



外長們原則通過了《上合組織成員國元首理事會比什凱克宣言》和《上合組織成員國元首理事會會議新聞公報》草案。



外長們堅信，在當今世界政治和經濟格局經歷深刻演變的背景下，首要任務是建立符合各國利益，基於國際法準則以及尊重相互利益、多邊主義、平等和不可分割安全、反對對抗和衝突原則的多極世界。外長們指出，倡議推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，形成構建人類命運共同體的共同理念十分重要。



外長們強調遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及其他國際法準則的必要性，特別是關於維護和平與安全，發展國家間合作，鞏固獨立和主權，保障平等、自主決定國家政治、經濟社會和文化發展道路的權利，相互尊重領土完整，邊界不可侵犯，不侵犯他國，不干涉內政，和平解決爭端，不使用武力或以武力相威脅等原則。



外長們注意到印度共和國、吉爾吉斯共和國和塔吉克斯坦共和國競選聯合國安理會非常任理事國的願望以及哈薩克斯坦共和國、中華人民共和國、俄羅斯聯邦和烏茲別克斯坦共和國競選聯合國人權理事會成員的願望。



成員國高度評價2018年11月27日在紐約由吉方主辦的“聯合國與上合組織：合作鞏固和平、安全與穩定”高級別活動成果。



外長們指出完善全球經濟治理體系、發展經貿和投資合作的必要性。外長們強調，世界貿易組織仍是討論國際貿易議題的重要和唯一平台，主張共同反對任何形式的單邊主義和貿易保護主義，為構建開放型世界經濟，鞏固開放、包容、透明、非歧視、以規則為基礎的多邊貿易體制開展密切協作。



外長們強烈譴責任何形式和表現的恐怖主義，支持在發揮聯合國中心協調作用基礎上建立全球反恐統一戰線，有序落實聯合國安理會相關決議，就通過《關於國際恐怖主義的全面公約》問題達成共識。外長們指出繼續落實2018年9月28日在紐約簽署的《實現無恐怖主義世界行為準則》的重要性。



外長們歡迎2019年3月25日在布拉迪斯拉發簽署《聯合國安理會反恐怖主義委員會執行局同上合組織地區反恐怖機構合作諒解備忘錄》。



外長們注意到，2019年5月16日至17日在杜尚別舉行了《關於打擊恐怖主義及其融資、毒品販運和有組織犯罪的國際和地區合作》高級別會議。



外長們強調，針對恐怖主義、分裂主義、極端主義、大規模殺傷性武器擴散、毒品販運、有組織犯罪、網絡犯罪、尚未解決的地區和局部衝突、發展不均衡、糧食市場波動、氣候變化等全球性威脅與挑戰，國際社會需要提高重視。



外長們強調，個別國家或國家集團單方面不受限制地發展反導系統，損害國際安全，破壞世界局勢穩定。外長們認為，實現自身安全不能以損害他國安全為代價。



外長們強調，防止外空武器化和軍備競賽符合全人類利益。外長們堅信，共同應對生物安全威脅，防止大規模殺傷性武器落入恐怖組織之手，構建國際法律基礎，防止在外空部署和使用各種類型的武器，以及制定打擊化學和生物恐怖主義國際公約十分重要。



外長們重申維護和執行伊朗核問題全面協議的重要性，呼籲各方嚴格履行自身義務，確保協議完整有效執行。



外長們認為，應積極打擊利用互聯網等信息通信技術，破壞成員國政治、經濟和社會安全，以及傳播恐怖主義、分裂主義和極端主義思想。外長們反對以任何借口對數字經濟和通信技術領域互利國際合作採取歧視性作法。



外長們歡迎第73屆聯合國大會通過的《在國際安全背景下的信息和電信領域發展》和《反對將信息通信技術用於犯罪》兩個決議，呼籲所有聯合國會員國進一步推動制定信息空間負責任的國家行為準則，在聯合國領導下制定打擊以犯罪為目的使用信息和通信技術的國際法律文件。



外長們歡迎2018年12月12日在紐約舉行的第73屆聯合國大會通過關於《教育和宗教包容》的決議。



外長們重申，作為《不擴散核武器條約》締約國的上合組織成員國，支持恪守條約規定，願在籌備條約2020年審議大會過程中保持密切合作。



外長們贊同上合組織成員國在應對氣候變化方面開展合作，歡迎在卡托維茨舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第24次締約方大會就《巴黎協定》實施細則達成一致。



外長們歡迎阿富汗伊斯蘭共和國政府和人民為建設和平、穩定和經濟繁榮的國家，消除恐怖主義、極端主義和毒品犯罪所作努力。外長們支持國際社會在聯合國發揮中心協調作用下，繼續努力推動“阿人主導，阿人所有”的政治和解與和平進程。鑒此，在“上合組織—阿富汗聯絡組”、阿富汗問題莫斯科會議等各類多邊機制內繼續合作十分重要。



外長們積極評價2019年4月19日在比什凱克舉行的“上合組織—阿富汗聯絡組”會議成果，決定將《“上合組織—阿富汗聯絡組”下一步行動路線圖》提請成員國元首審議簽署。外長們注意到烏方希於2019年秋季在塔什干舉辦第8次阿富汗區域經濟合作部長級會議（RECCA Ⅷ）。



外長們重申上合組織成員國關於在維護敘利亞主權、獨立、領土完整基礎上通過對話解決敘利亞問題的共同立場。外長們認為，各方在阿斯塔納進程框架內的合作為落實聯合國安理會第2254號決議，推動“敘人主導，敘人所有”的政治解決進程，找到符合敘利亞人民利益的解決方案創造了必要條件。在此背景下，外長們指出繼續援助敘利亞戰後重建的國際努力十分重要。



外長們強調上合組織同觀察員國、對話夥伴以及有關組織和國際論壇開展互利合作的重要性。外長們批准了《上合組織秘書處發展同觀察員國和對話夥伴協作路線圖》。



哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦外長重申支持中國提出的“一帶一路”倡議，歡迎2019年4月25日至27日在北京舉行的第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇成果，肯定各方為共建“一帶一路”及“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接所作的努力。外長們支持利用本地區各國、國際組織及多邊機構潛力，在上合組織地區建立廣泛、開放、互利和平等的夥伴關係。



外長們強調，深化經貿、金融、科技和人文領域合作，促進上合組織成員國可持續發展十分重要。鑒此，外長們支持進一步完善上述領域條約法律基礎。



會議批准了上合組織秘書長諾羅夫提交的關於本組織秘書處過去一年的工作報告，聽取了上合組織地區反恐怖機構執委會主任吉約索夫關於上合組織地區反恐怖機構執委會工作情況的通報。



外長們還通過了一系列關於本組織日常工作和即將在比什凱克舉行的上合組織成員國元首理事會會議相關問題的決議。



外長們高度評價吉方作為主席國為籌備上合組織成員國元首理事會比什凱克會議所做工作。



會議在上合組織成員國間傳統友好、相互理解的氛圍中進行。