郭震遠答中評：美台關係有不確定性

郭震遠 中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長、教授（中評社 張爽攝） 中評社北京6月6日電（記者 張爽）中國海洋大學海峽兩岸關係研究所教授、所長郭震遠近日對中評社表示，2017年1月特朗普在美國執政以來，美國國內政局和中美關係、台灣島內政局和兩岸關係，都發生了複雜、劇烈變化。受這些變化影響，大陸已面臨美台關係重要變化及其風險。可以確認，當前和未來兩年，美台關係重大變化風險的相對易發期將會持續。但在更長時期是否繼續，則有較大不確定性。



郭震遠對中評社說，未來兩年是大陸實現中華民族偉大復興，分兩步走戰略第一步目標的關鍵期，也是大陸加快實現祖國完全統一進程的關鍵期之一。防範美台關係重要變化及其風險意義重大。為此，大陸需及早做出較準確預判，以有效管控可能的風險。



郭震遠認為，美國政府對台政策調整，歷來是美台關係重要變化最根本最直接的原因，也是這一變化核心內涵的具體表現。特朗普2017年1月開始執政以來，對台政策調整，只是特朗普對華政策調整中不甚重要的部分。迄今，美國國務院還沒有穩定、專職分管台灣事務的副助理國務卿，即表明了這種不重視。經過兩年多，現在已可以對特朗普的對台政策調整及其影響做出若干評估：



第一，美國開始重新重視台灣和美台關係戰略意義，但迄今實際進展十分有限，在中美貿易戰中，特朗普沒有大打“台灣牌”。



郭震遠對中評社表示，可以預料，儘管中美競爭持續，而且可能進一步加劇，但台灣不可能在其中扮演重要角色，而只能繼續，甚至進一步被邊緣化。



第二，特朗普政府進一步突出“保持台灣現狀”的美國對台政策目標。



郭震遠認為，“保持台海現狀”的政策目標，是最符合美國利益的目標。推進這一目標將可實現，美國在不捲入與中國直接軍事衝突的前提下，通過發揮美國的“平衡者”、“仲裁者”角色的作用，保持美國在台海局勢中的主導地位，並從而在這一中國的核心利益問題上，獲取對中國的戰略優勢。

