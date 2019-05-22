蔡陣營暴怒黨中央　指責卓榮泰沒收中執會

對於中執會新發展，蔡陣營痛批民進黨中央。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會討論2020初選，蔡英文、賴清德陣營雙方殺紅眼。對於前“行政院長”賴清德拋出的新方案。蔡英文初選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄晚間痛批黨主席卓榮泰，今天中執會沒辦法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，這無異於“沒收中執會”、“沒收民主機制”。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三個情況， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



阮昭雄指出，蔡英文在協調期時，尊重5人小組的協調，但從來沒有見到賴陣營任何提案。今日協調期已經結束，也走到中執會的程序，蔡也完全尊重中執會的決議。所以蔡的態度很清楚，作為黨員，尊重黨內民主機制，靜待中執會作成最後決議。



阮昭雄說，今天20幾名中執委之所以提出三人對比式民調的方案，是基於選戰最可能發生的真實狀況，也是要為民進黨找到2020最有可能勝選的候選人。卓主席可以有個人意見，但主席主持會議，有責任讓中執會的討論順利進行，而不是阻止中執會的討論。



他說，今天中執會對此提案已經討論很久，眼見也即將要有結論，但卓主席的議事主持，“突然唸完預先準備好的稿子後中止會議、關掉直播，留下錯愕的中執委跟超過3千名收看網路直播的網友”，也讓今天中執會沒辦法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，“這無異於沒收中執會，沒收民主機制”。



阮昭雄表示，令人錯愕的是，在會議中止後，前“行政院長”賴清德突然現身中央黨部，向卓主席提出他的方案。如果賴有相關主張和方案，在協調期這麼長的時間，應該可以在協調期提出，或者循中執會提案的管道，讓中執會充分討論，而非用這種方式提出。更令人驚訝的是，賴前院長竟然還在中執會散會後，在黨中央召開記者會，訴求他的新方案。卓主席強行中斷中執會的討論，讓單一方候選人趕來提案，並在黨中央正式召開記者會。這樣的偏袒，難道不會被質疑初選辦理的公正性嗎？



他也說，賴前院長方面一直批評中執會修改遊戲規則，但在今天會後的提案，不也正是改變規則嗎？為何20幾名中執委提出方案是改變遊戲規則，而賴前院長提出方案就不是？



對於賴前院長的提案，阮昭雄說，蔡陣營的態度是，協調期已經結束，今天中執會的民主程序已有趨近共識的方案，就是三人對比、民調納入手機，一切應回歸黨的民主機制來決策，雙方公平競爭，贏就是贏、輸就是輸，“不需要誰讓誰”。