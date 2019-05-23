中評關注：柯P漸成氣候　藍綠想打又害怕

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜日前評論無黨籍台北市長柯文哲走勢，拋出“國民黨拉肚子、民進黨中風，柯身體就越強壯”，意有所指看好柯，沒過幾天，柯文哲就安排週末高雄行，高雄中學、美濃、旗山、瑞豐夜市等人潮眾多之處都走了一遍，所到之處也都人氣爆棚。柯以此行動告訴藍綠不要輕舉妄動，但在藍綠都忙於內戰之際，柯聲勢上升後恐更難壓制。



國民黨、民進黨各自陷入2020黨內初選爭議，此時誰也無暇顧及柯文哲，柯正好在這時機培養2020最重要的陸軍組織，包括認可柯粉俱樂部，聚集全台各地熱情柯粉，並藉參訪外縣市，操練組織系統。柯家軍雖不像藍綠兩黨組織緊密，但已有鬆散組織雛形。



而藍綠兩黨除黨內初選內鬥無暇顧及外患，也忌憚著在2020“立委”選舉重演2014年的“柯文哲現象”、2018年的“綠白分手”。這兩場戰役，藍綠都吃足了與柯文哲敵對導致負面外溢的效應，讓全台地方首長選舉崩盤。柯也明白這一點，因此時常把“當初沒有綠白分手，韓流也不會燒得這麼厲害”掛在嘴邊。



最近多項2020民調，柯文哲雖有輸有贏，難以判斷勝負，但可以確定的是，柯至少擁有20至25％的白色力量基本盤，而且柯也藉著南下台中、高雄的機會來證實自己的人氣並非只是數字，讓藍綠陣營都難下殺手。目前，一來柯文哲還未宣布參選，打柯恐助仗聲勢也浪費資源，二來誰先出頭打柯，白色力量基本盤就找誰出氣，2020“立委”選舉勢必提前出局。



對國民黨而言，民進黨執政讓民眾不滿已是鐵一般的事實，“國會”再度過半機率非常大，但勢必不能先出手打柯，否則綠白支持者合流，大好形勢將如流水。對民進黨而言，蔡英文或賴清德目前都還不足以成為帶動“立委”選舉的母雞，再加上日前通過同婚專法，反同陣營暴怒，揚言不排除動員發動“複決公投”，中南部綠委各個“挫在等”，打柯如同“屋漏偏逢連夜雨”。



藍綠對柯文哲都是五味雜陳，想打又有忌憚，柯就如同自己所說的“等天亮、等下雨、等敵軍走進預設陣地”般，一步步培養著自己的實力。若屆時氣候已成將更難打壓，要解決柯文哲的唯一辦法就是“藍綠合作”共同出手打柯。國、民兩黨台北市議員22日合力推動“台北市重陽敬老金致送自治條例”草案似乎就是端倪，2020選前局勢如同三國演義，藍綠白如何運籌帷幄，勢必將成一場好戲。

