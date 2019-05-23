資深台商看韓郭之爭　王國安：要有新牛肉！

兩岸經營者俱樂部主席王國安。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘兩強競逐越來越激烈，長期深耕兩岸的企業界怎麼選邊站？兩岸經營者俱樂部主席王國安認為，韓獲情感認同但要有新東西，郭有實力優勢但要給牛肉，最後要支持誰其實還不一定，要讓業界看到未來的發展機會在哪裡，而且怎麼做到才是重點。



“2019兩岸企業家合作論壇”22日在高雄登場，現場總共來了250家陸資企業及台商參加，針對高雄投資環境、合作對接、展售採購等一同參與交流。



兩岸經營者俱樂部主要推動兩岸資源有效整合及促進兩岸企業攜手合作，主席王國安在大陸深耕逾20年，主要從事教育及醫療產業投資，現為上海華智匯投資管理諮詢公司及上海台灣連鎖加盟產業商務中心董事長。



針對郭台銘、韓國瑜都強調未來要拚經濟，誰比較能夠爭取到商業界的支持？王國安表示，郭韓兩強棒，大家都期待他們來參選，但能不能提出更具體東西，才是重點。



王國安說，檯面上政治人物除了講“兩岸一家親”、“九二共識”之外，這些都是很表面的論述，相信老百姓也多數不懂九二共識，對兩岸一家親，到底要怎麼親，好像都只存活在政治人物的口中，這對老百姓來說還是無感的。



王國安表示，目前國民黨大方向原則都很OK，但商業企業界要支持誰，目前還不一定！未來不能只看到簡單的論述，不能只靠兩岸論述，對生活及生意有什麼實質幫助，才是商業界想知道的事情，治國也不是管理一個企業這麼簡單。



王國安認為，譬如台灣每年有一百萬人口在大陸工作跟生活，甚至有錢的都去了，因為台灣現在消費很弱，內需市場太小，能不能讓大陸人民也可以有百多萬人過來工作、生活、就醫、養老、求學，來注入一股活力創造循環經濟，創造更多利潤收入，帶動就業、薪資等環境。甚至可以跟大陸溝通，大陸每年出境一點五億人，到台灣只有兩百八十多萬人，有沒有辦法達到一千萬人或更高？都是業界關注的地方。



王國安說，韓國瑜預計未來高雄要有五百萬人口，光靠台灣自己怎麼達到？可見未來也包括怎麼讓大陸企業家來投資，過來這邊進行醫療，甚至養老，看到醫療產業的發展，或者打造高端的國際兩岸幼兒園跟小學，讓教育業看到未來的機會，帶動觀光餐飲娛樂發展，這些都是該提出來怎麼做的。



王國安表示，未來有更多人來到台灣或者來到高雄生活，就會有更多商機，而且中美正在打貿易戰，陸企、台商未來有沒有機會跑來台灣跟高雄設廠，都有可能，這是應該把握住的機會，也會讓台灣再次好起來。

