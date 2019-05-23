洛杉磯舉辦北京大學南加州校友會年會

當地時間5月19日，2019北京大學南加州校友會年會在洛杉磯東區聖蓋博市隆重舉行（中評社圖片） 中評社洛杉磯5月22日電（記者 宋楷文）日前，2019北京大學南加州校友會年會在洛杉磯東區聖蓋博市隆重舉行。約300名旅居在美國南加州的北大校友和北大之友們出席了本次年會。歡慶母校建立121周年和“北大南加州校友會”成立34周年。



當地時間5月19日，北京大學南加州校友會舉辦的活動包括“博雅論壇”和“年會晚宴”。IBM首席數據科學家劉永川（Alex Liu）博士進行了主題為《從大數據和人工智能角度看未來》的演講。劉永川1985年在北京大學時確定以研究方法和數據分析為專攻方向，他1993年在斯坦福大學獲得碩士和博士後一直從事相關的研究、教學和應用咨詢，是涉及數據科學應用領域最廣的知名專家。包括美國的信貸風險和精神資本評估，以及哈薩克的創業和沙特阿拉伯的油田等等。他獲得過 IBM、USAID和 Media Alliance 等組織頒發的許多獎項，成為 IBM 和 Open Group 的數據科學思想領袖。劉永川目前擔任 IBM 的首席數據科學家、RMDS Lab 的主任，也擔任阿聯酋等國的人工智能發展的顧問。作為“大數據與人工智能”生態系統方法的創建者和領頭人，他當前專注於這一方法的發展及其廣泛應用。



徐志摩嫡孫徐善曾回顧了北大校友徐志摩的故事。徐善曾幼時隨家人定居美國紐約皇后區，高中時，徐善曾於紐約公共圖書館及哥倫比亞大學東亞圖書館，查找有關祖父之文獻。近年來，徐善曾走訪了三大洲的八個國家，與眾多學者、徐志摩生前好友及其後人等面晤詳談，並苦心鑽研了大量的相關著作與文獻。曾拜訪了梁錫華（梁雈蘿）教授、李歐梵教授與米歇爾•奚密教授等研究徐志摩的資深學者。數年間尋訪祖父的陳跡，加深了徐善曾對祖父徐志摩的了解。對徐志摩的性格及其人生，他感到悲喜交加。在其《志在摩登：我的祖父徐志摩》一書中，徐善曾竭盡全力細致入微地刻畫真實的徐志摩，他的抉擇雖有失誤，但仍具有進步意義，也在一定程度上影響了中國社會。



北大南加州校友會會長徐蕾表示，北大南加州校友會在過去的34年中，通過努力，積極促進校友的人生發展，鼓勵校友回饋母校，並為北大校友和北大之友們提供了一個能與南加州各界精英交流互動的平台。過去幾年校友會除了繼續組織與創業創新相關的活動、積極營造健康的華人創業生態圈，還組織了一系列以豐富校友文化生活為目的的活動。如鬆竹梅野餐會，吸引了來自40多家中國高校校友會的千餘位校友。郊游的活動和跑團的活動，幾乎走遍和跑遍洛杉磯所有有趣的地方。還有沙排活動、羽毛球比賽、以及合唱的聯合排練等。通過這些活動，大家找到了一種歸屬感，這種歸屬感來自於我們在燕園學習生活的相似經歷，更來自於我們共同的身份認同，就是北大人，北大的精神。北大永遠是我們的精神家園。我們身在海外，心系祖國，心念母校。踏遍海角天涯，求索愛國進步和民主科學。時刻不敢忘，勤奮嚴謹求實創新。



北京大學南加州校友會成立於1985年，第一任會長是曾獲得美國航空總局(NASA)發給工程師的最高獎勵技術發明獎(Technical Innovation Award) 的殷大年先生(1948年北京大學工學院機械工程學系畢業)。在過去的34年中，校友會在溝通北大和海外校友以及中美之間學術和民間交流方面發揮了重要作用，在幫助海外華僑、學生、學者並促使北大校友溶入美國社會方面做出了不懈的努力。