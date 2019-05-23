中評關注：中執會一面倒挺蔡　賴殺出絕招

賴清德出現在中執會後與黨主席等人討論，拋出新方案，讓蔡英文陷入兩難。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德竟然在22日下午民進黨中執會討論初選事宜的最後一刻出招！這招看似往後退的策略，卻可能讓蔡英文陣營殺個措手不及。由於挺英中執委居多，自中執會討論2020初選規則，當然是有利蔡英文陣營，賴最後一刻拋出“雙條件”支持蔡連任，讓蔡陣營中執委無法即時因應，黨主席卓榮泰又順勢宣布下周中執會再討論。賴清德最後一刻叫牌，蔡接不接招都難，也凸顯賴的高招。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三個情況， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



挺蔡中執委在中執會提案，希望手機民調佔比一半，對比民調納入國民黨籍高雄市長韓國瑜，以及無黨籍台北市長柯文哲的初選方案。這些方案都是有利蔡英文陣營，挺蔡中執委有超過24位連署該提案，由於民進黨中執會甚少動用表決，跨派系的連署就是力挺這個提案，但若真的動用表決，英系中執委也不會輸，會中只有中執委林俊憲挺賴，初選方案很可能就在表決後定案，但卓榮泰顯然沒有讓程序進行到此。



賴清德能夠在最後拋出這個新方案，當然黨中央讓會議休息是有幫助。但黨中央也說明他們有請蔡英文與賴清德陣營繼續協調，但賴表達願意到現場，可能讓現場挺英中執委感到錯愕。卓榮泰在休息後繼續直播時說，要讓5人小組繼續協調時，英系中常委陳明文則在底下說，剛剛離開沒有前提，並沒有說要讓5人小組繼續協調，但卓強勢的說，因為剛剛沒有新的狀況發生，剛剛已經陷入沒有辦法解決的問題，還有問題就下次再聊，散會。



卓榮泰強勢主導中執會讓英系中執委非常不爽，會後蔡陣營的回應也強硬痛批黨中央。



但賴清德拋出的三情況新方案，確實讓蔡英文很難看，等於說一場比賽裡，賴讓蔡三分再繼續進行。如果蔡接受這個新方案，等於是默認自己民調輸給賴清德，蔡想必是不會接受。但英系中執委提案，不也是打造對蔡有利的初選民調嗎？賴的新方案等同表達對英系中執委的不滿。ˇ