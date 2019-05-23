中評現場：韓正會見新副總理王瑞傑

會見現場（中評社 郭至君攝） 中評社北京5月23日電（記者 郭至君）5月22日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在釣魚台國賓館歡迎訪華的新加坡副總理兼財政部長王瑞傑，雙方重申中新兩國之間牢固、多面和長期的關係，也重申了維持以規則為基礎的多邊貿易體系的重要性。



會談中，韓正和王瑞傑肯定了去年9月在新加坡舉行的新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議後各項雙邊倡議所取得的良好進展。韓正也對王瑞傑升任副總理表達祝賀。身為JCBC中方主席的韓正也表示，非常願意與王瑞傑共同推進雙邊合作機制，作為JCBC中新雙方牽頭人共同努力，推動兩國之間更務實的合作。



王瑞傑則表示，上一次JCBC會議富有成效，各部門之後都跟進得非常好。他說，自己此次訪華的原因之一，就是為了跟進上一次會議中提出的事項，包括設立新加坡—上海全面合作理事會。韓正和王瑞傑也討論了在“一帶一路”倡議框架下加強合作的方式，包括通過深化金融聯通及法律與司法服務。兩人也討論了新的合作領域。



兩人也就更廣泛的區域和國際局勢發展交換意見，並重申了維持以規則為基礎的多邊貿易體系的重要性。



王瑞傑5月22日起展開八天訪華行程，這是王瑞傑本月1日升任副總理並出任新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）新方主席後首次訪華。王瑞傑普遍被視為後李光耀時代的第四代領導團隊接班人，他這次首度以副總理身分訪中也別具意義。除訪問北京外，王瑞傑也會造訪上海、廣州、深圳與香港。