蘇煥智：蔡沒把握民進黨初選恐怕很難舉辦

蘇煥智22日在台南大學參加南方崛起論壇，會後接受中評社訪問。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月23日電（記者 趙家麟）民進黨中執會討論2020初選日程及民調，但無共識散會。前台南縣長蘇煥智22日接受中評社訪問表示，沒有共識就是繼續拖下去，在蔡英文對民調沒有把握下，初選恐怕很難舉辦，甚至不排除會拖到國民黨7月初選民調揭曉之後。



蘇煥智向中評社表示，各界關注國、民兩黨的初選變數，但他認為，已經開打的美中貿易戰，對台灣的2020大選將有重大影響。美中貿易爭端看似經濟戰，但一仗打下去，將是中美兩強全面性的對抗，未來的變化不可預測。



對台灣而言，美國已經對中國大陸採取的強硬政策，民進黨政府看成是一支適時出現的救命浮木，蔡、賴都認為民進黨有延續政權的可能，兩個陣營的競爭也開始殺紅了眼，蔡採拖字訣，賴陣營明顯加大火力，但也可能引來負作用。



他認為，22日的民進黨中執會沒有交集是可以預見的，蔡英文若對民調沒有把握，黨內初選就很難舉辦，沒有共識就是繼續拖，甚至會拖到國民黨7月初選民調揭曉、藍軍人選出爐之後，都很有可能。



美中貿易戰下，經濟與產業面臨的衝擊與因應，將是中國大陸最優先處理的議題。對國民黨而言，大選打兩岸牌的加分效益，恐怕會不如預期，但是，對鴻海集團董事長郭台銘，卻出現了更大的空間。