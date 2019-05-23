蔡陣營不滿賴現身中執會　賴營：應主席之邀

李退之。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電（記者 洪德諭）民進黨22日召開中執會討論2020初選相關議案，因協商破裂，最終決議下周再討論。在中執會開會過程，前“行政院長”賴清德突然於下午6點左右現身黨中央，並提出只要蔡英文贏中國國民黨高雄市長韓國瑜，或自己沒贏韓，就支持蔡連任，不過遭到蔡陣營重批中斷中執會討論。對此，賴清德行動辦公室發言人李退之22日晚上透過新聞稿表示，賴清德是因黨主席卓榮泰中場休息請雙方代表聯絡參選人，才前往黨中央。



在22日的中執會，雖然最終決議下周再討論，不過賴清德在中執會進行時突然現身，並拋出只要蔡英文贏韓國瑜，或自己沒贏韓，就支持蔡連任。但蔡英文陣營批評，應在協調期提出，或者循中執會提案的管道，卓榮泰強行中斷中執會的討論，讓單一方候選人趕來提案，不會被懷疑初選的公正性？賴清德的提案也正是改變遊戲規則。



對此，李退之表示，卓榮泰22日在中執會中場休息之後，就中執會討論情形，請雙方代表聯絡參選人，詢問意見，賴清德因此才前往黨中央，在已公告有效的初選辦法之下，提出方案，以顧全民進黨的初選民主機制。



李退之表示，根據憲政原則，不是多數可以決定一切事情；政黨內部事務，也是要符合民主憲政的原則，以國民黨“馬王之爭”為例，政黨的內部事務一樣要受民主憲政規範。