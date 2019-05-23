涂極東：來台陸客增三成　都指定去高雄

台中市旅行公會副理事長、世興旅行社總經理涂極東。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月23日電（記者 林谷隆）台中市旅行公會副理事長、世興旅行社總經理涂極東接受中評社訪問表示，去年九合一選舉過後，來台陸客確實有增加，按照業者私下統計，有接待陸客的旅行社，平均每家陸客都增加3成，讓業者很振奮。陸客增加最多的城市是高雄市，他們都是未來高雄市長韓國瑜而言，也會順便安排到台中住一晚，讓台中的星級酒店入住率大增，帶動逢甲夜市恢復生機，業者希望兩岸能多交流，彼此有來有往，大家都賺錢。



海南省三亞市旅遊和文化廣電體育局22日下午在台中舉辦“美麗三亞、浪漫天涯”旅遊推介會，台中市旅行公會作為台灣協辦方，旅行公會副理事長涂極東號召百餘名台中觀光業者到場參與，場面熱鬧。



會後，針對陸客回溫的情況，涂極東接受中評社訪問表示，基本上在去年11月24日以後，也就是九合一選舉過後，陸客確實是真的有增加，成長最高的縣市就是高雄市，我們也很努力向大陸有關單位爭取，希望陸客想來高雄旅遊，也能安排行程到台中玩幾天。



涂極東告訴中評社，期待陸客回溫，台灣一定要走出去，我們不走出去爭取，對岸的民眾就不會進來，這是很簡單的道理，禮尚往來，有來有往，透過兩岸旅遊業者互相交流，為旅客搭建平台。



涂極東提到，基本上，從去年九合一選舉後，兩岸旅遊推介會也增加不少，例如台中市22日上午才剛送走河南團，22日晚間就接來海南省三亞市旅遊局，相關的活動這幾個月都有，一定會越來越熱絡。



至於來台旅遊的陸客，實際增加的幅度有多少？涂極東回答，他主要業務是作出境旅遊，但是根據旅遊同業透露，有做陸客業務的旅行社，平均每一家都是增加30%，看到這樣的數據真是提高非常多，讓業界感到相當振奮。

