賴清德臉書發文喊話：我們不會變為敵人

賴清德22日中執會後在臉書發文向黨內喊話。（照片：賴清德臉書） 中評社台北5月23日電（記者 洪德諭）民進黨22日召開中執會討論2020初選議案，因協商破裂最終決議下周再討論。前“行政院長”賴清德下午約6點突然現身黨中央拋出新方案後，也隨即在臉書發文，PO出完整的禮讓蔡英文方案讓支持者了解。他也溫情喊話，我們是同志，我們更是兄弟姊妹，我們不會變為敵人，甚至連對手都稱不上，因為我們有共同目標，就是要團結打贏“總統”和“立委”選戰。



賴清德臉書全文如下：



今天中執會我有看直播，我看了非常感動。一方面非常欽佩卓榮泰主席遵守價值，也感謝民進黨中執委為了黨勝選策略，大家費盡心機，卓主席率領的黨團隊非常辛苦，我今天特別來想表達的是，民主進步黨數十年來是以民主精神、進步價值獲得台灣人民支持，也用民主進步推動台灣往前邁進。



當然民主路上，像菊姐是美麗島事件受刑人，犧牲很大、貢獻也非常多，民進黨中執委在民主路上，我們都曾一起打拼過，我們是同志，我們更是兄弟姊妹，雖然目前初選正在進行，我們不會變為敵人，甚至連對手都稱不上，因為我們有共同目標，就是要團結打贏“總統”和“立委”選戰。要達到這個目標，大家還有很多地方要努力，其中一個很基本的，民進黨的核心價值，民主絕對不能放棄，也就是不能在初選過程中一邊進行、一邊改辦法，如此很難得到社會大眾對我們的支持。



所以我今天提出一個贏的策略，希望黨中央還有民進黨的同志，大家可以來思考。我這個策略基於四個原則，第一個，是希望能夠維護民進黨的體制，讓我們的初選具備公信力。第二個，我也希望黨內能夠和諧，未來團結打贏明年“總統”和“立委”選戰。第三個，基於對蔡英文尊重。第四個，秉持我出來參選並不是為了個人，而是希望承擔台灣下一個階段的責任。



所以，在黨的初選辦法繼續維持狀況下，就是跟主要政黨國民黨候選人來對比，目前大家共識就是韓國瑜市長：



第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜市長，我無條件支持蔡英文繼續競選連任。



第二個狀況，如果我沒有贏韓國瑜市長，我也全力支持蔡英文競選連任。



第三個情況， 如果我贏韓國瑜市長、韓國瑜市長又贏蔡英文，我請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持我，提名我出馬競選“總統”，我希望這一個新的策略，能夠提供給黨內大家共同思考。