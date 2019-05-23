中評現場：民進黨中執會高潮迭起！太精彩了

卓榮泰最後宣布散會，許多中執委錯愕。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）民進黨22日下午舉行中執會討論2020初選事宜，高潮迭起，前“行政院長”賴清德突然現身黨中央與黨主席卓榮泰、5人小組協調並拋出新方案，這一招引起驚訝連連。



民進黨22日的中執會，其實早在21日就已暗潮洶湧，挺英的各縣市黨部主委，在新北市主委、“立委”余天號召下，有19位黨部主委連署力挺蔡英文連任。中執委前的上午又有跨派系中執委提案擬出對蔡英文較為有利的初選民調方式，挺英中執委們來勢洶洶，會議前黨主席卓榮泰跟雙方陣營都先“會前會”，氣氛已經感到有點詭譎。



22下午中執會前，中執委、“立委”王定宇提案要求直播中執會後，黨主席也順勢接受這個權宜問題，直播讓蔡陣營、賴陣營、黨中央三方其實都有其壓力，必須在會中對各方支持者有所交代。



從下午3點開始至5點的2個小時直播中，賴陣營中執委林俊憲“以一擋十”，遭到英系中執委軟性圍勦。這時候謝系中執委林耀文希望討論不要鬼打牆了，話說這麼白就是可能要最後步驟“表決”，結果卓榮泰先發表自己聲明後，就宣布會議休息，讓不滿的英系中執委有話也沒地方說。



會議休息過程中，據了解，賴清德約晚間6點親自到黨中央拋出新方案，卓榮泰在將近7點恢復直播，但短短不到2個小時散會，讓英系中常委陳明文在場臉非常臭，但也無計可施。



賴清德在卓榮泰宣布會議結束後，賴陣營中執委林俊憲先說明賴清德要親自到記者室說明新方案。賴在中執會即將動用表決的前一刻拋出“以退為進”的新方案，不只黨中央覺得事出突然，在場媒體也覺得訝異。



但這場從下午一點半開始的中執會，一直到晚間7點多才真正結束，後續雙方陣營藉由臉書、聲明仍繼續叫陣，精采度爆表。讓蔡陣營一路主導研擬的初選方案，反被賴清德在半路攔截，初選討論再度進入延長賽。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三個情況， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。