南方衰退原因　蘇煥智：產業結構不利

南方崛起論壇，學者專家看地方財政困境是焦點。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月23日電（記者 趙家麟）台南大學行政管理學系22日舉辦“2019府都協力南方崛起”城市發展菁英論壇，高雄市政府負債3300億台幣、地方財政惡化缺乏吸引人口與投資的誘因是焦點議題。前台南縣長蘇煥智表示，南、高二都產業結構不利於吸引年輕人，都市人口都在持續減少，因此不能稱是“南方崛起”，而是“南方衰退”。



由台南大學行政管理學系主辦的這場城市發展論壇，將主題設定為“府都協力南方崛起”。除了探討2018縣市長選戰後的地區治理與跨域管理情勢外，期望針對“府都協力中的地方發展與城市行銷”及“南方崛起下的地區管理與市政治理”等雙面向，就新市長上任後，台南與高雄雙城的地方發展問題與挑戰進行探討。



韓國瑜當選高雄市長，南台灣發展議題成了熱議的話題。“南方崛起”論壇的與會學者專家，分析台南、高雄兩座城的特色比較，雖然列舉了多項可以合作發展的議題，但也有從政黨、財稅等不同面向探討，南台灣地方發展的困境。



高雄市政府財政局長李樑堅說明，目前高雄市政府的公告負債加隱藏負債總額達台幣3300億元，一年的總預算約1100億元，維持政府運作的經常門支出就占了84%，用以開發建設的資本門支出只占16%，是六都最低。高雄市政推動之艱難可以想見。



無黨前台南縣長蘇煥智表示，台南、高雄二都人口事實上都在減少中，不但反映台灣少子化，南二都產業結構不利於吸引年輕人，造成人口外移是根本問題。“所以，不要再說南方崛起，要說南方衰退。”



歷任“立委”與9年台南縣長的蘇煥智表示，談地方政府區域合作平台的效益有限，癥結在“大中央、小地方”，台灣在凍省後，權力沒有下放，反而向中央集中。要改變中央集權、中央集稅的體制才是治本之道。

