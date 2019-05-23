印度成功試射一枚空射型“布拉莫斯”巡航導彈

中評社北京5月23日電／印度國防部22日發表聲明說，印度空軍當天從一架蘇-30MKI戰機上成功試射了一枚空射型“布拉莫斯”巡航導彈。



新華社新德里5月22日報道，聲明說，這次發射試驗進展順利，導彈按照預定路線直接擊中了陸地目標。此次試射的是一枚重達2.5噸的超音速空對地巡航導彈，射程接近300公里。



“布拉莫斯”是印度和俄羅斯聯合研製的超音速巡航導彈，有陸基、海基、潛艦和空中多種發射方式。印度空軍曾於2017年從蘇-30MKI戰機上成功試射一枚空射型“布拉莫斯”反艦導彈。