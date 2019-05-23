大華網路報：華為事件　美國原來也是任性強權

中評社香港5月23日電／大華網路報今天專欄說，特朗普上任以後，總算讓世人見識到了什麼是任性的強權。這幾年來，特朗普經常指責他的前任過於懦弱，殊不知，那不是懦弱，而是對於制度，對於責任，以及對於道德的的尊重。特朗普不知道，如果沒有他心目中那些“懦弱”的總統，就沒有今天美國的地位，如果不是今天特朗普的任性，美國地位也不會一落千丈。



為什麼特朗普的前任總統都沒有做特朗普認為應該做的事？難道是特朗普比這些人都英明嗎？這個問題或許更能反映出中美貿易戰的荒謬本質。特朗普本來不是政治圈內的人，他想贏得共和黨的提名，乃至於總統選舉，他不能走美國的傳統路線，他選擇擁抱民粹主義，並把中國大陸描給成造成美國經濟問題的罪魁禍首。在“民主國家如何死亡”一書中，兩位哈佛大學教授指出，民主死亡的主因之一就在於政黨沒有扮演好守門員的角色，讓民粹主義的領袖進入體制內。過去有希特勒、墨索裡尼，今有查維茲、特朗普。



在民粹主義之下，專業主義的聲音不見了，特朗普對國際貿易的錯誤認知反而才是政治正確，尤其是特朗普對華為以行政手段施出殺手鐧，更違反了商業規範。不少有關中美貿易戰的評論認為，中國大陸與美國在體制上的不同是美國發動貿易戰的原因之一，認為中國大陸是國家資本主義。這些評論固然也有道理，卻忘了美國特朗普所做的一步，根本只是五十步笑一百步而已。



特朗普認為美國的貿易逆差主要來自於中國大陸，因此要提高對大陸產品的關稅，但經濟學告訴我們，大陸輸美的產品大部分都是美國自己不生產的產品，不自大陸輸入，也得從別國輸入，根本無法改善貿易逆差，也不會增加就業機會。然而，在民粹主義之下，這種話特朗普政府並不買單。