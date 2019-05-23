“罪有英德”修正主義VS“泰”山不動教條？

中評社香港5月23日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，曾記否？今年初在民進黨進行主席補選登記時，只有“每月一唱衰小英”的游盈隆宣布參選，而在民進黨內外看好度最高，實際上也是蔡英文屬意的接班人鄭文燦，卻也像三年前國民黨“總統”黨內初選時代朱立倫那樣，愛惜羽毛，避免羽毛折損，而不願出選黨主席，卻是不顧“新潮流系”與“謝系”的“血海深仇”，在深夜找來幾位中生代，共同密商推薦“最懂協調”的謝長廷子弟兵卓榮泰出選，以抗衡游盈隆，因而卓榮泰被普遍認為是“保皇黨”？



事態的發展，卻是讓人們摔碎滿地玻璃。卓榮泰好像不是“保皇黨”，而是更像民進黨“民主”、“進步”創黨精神的捍衛者，因而對蔡英文及其支持者的為了保位，在採取拖延戰術，以圖拖垮賴清德的同時，又不斷修改初選規則，要像對待國民黨那樣，對賴清德“趕盡殺絕”的難看吃相極為看不過眼，在昨午主持民進黨中執會，面對“挺英”中執委提出新方案，要推翻原已由中執會通過的初選時程及方式的決議之際，挺身而出，力抗“挺英”的多數中執委提出的新方案，並當場發表聲明發飆，還決定結束這次中執會，留待下週三的中執會決定。表面上看，卓榮泰是要捍衛民進黨“民主”、“進步”的創黨精神，維護中執會的決定，抗拒為一人而隨意修訂，但在客觀上，卻有“偏袒”在中執會內處於弱勢的賴清德之嫌，實際上一眾“挺英”中執委就是如此批評卓榮泰。這就也是在客觀上，上演一幕“相逢一笑泯恩仇”，為“世仇”的“新潮流系”的賴清德“保駕護航”。



實際上，昨午召開的中執會，按照原定議程，是最後確定民進黨黨內“總統”初選方案。但在此前，雖然蔡英文和賴清德的代表經過三次協調，對其中一些分歧取得共識，但對民調採對比式或互比式，是否與韓國瑜、柯文哲進行三方對比，是否納手機以及相關比例等議題，卻仍然各說各話。為此，蔡英文與陳菊擺下“鴻門宴”，邀集各縣市黨部主委開會，赴會的十九名黨部主委在此情況下簽署了“挺英”的連署書。但仍然有台南市、屏東縣、台東縣等三個黨部的主委沒有到場及參與連署，據說是“另有要事，不克出席”。不過，湊巧的是，這三名主委都是“挺賴”的，或本身就是“新潮流系”。可能是事先得悉“鴻門宴”的意圖，而籍詞避席。