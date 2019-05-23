大華網路報：與民意的距離竟如此遙遠!

中評社香港5月23日電／大華網路報今天“是非集”專欄文章說，“我要告訴3年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞!”蔡英文在520就職3週年當天的前述發言，像是向民主宣戰、向輿論宣戰，也向民意宣戰。執政3週年的成績報告，只見蔡英文自我催眠、自我感覺良好的說，“3年忍受孤獨，付出很大的政治代價，第4年就是收穫的開始”；她看不到民怨積累瀕臨爆炸，她聽不見老百姓對現狀不滿的吶喊，獨自孤傲的奔向虛幻的“空中樓閣”，說:第二任期要舉辦“台灣博覽會”。



蔡英文提出了執政三年“十大關鍵字”，包括“加薪減稅、擴大投資、產業升級、非核家園、綠色能源、年金改革、長照托育、社會住宅、‘國防’自主、捍衛主權”，通篇報告自我歌功洋洋灑灑，完全未見著墨檢討改進，像是一個小學生在老師給10分的試卷上，兀自加個0，向家長炫耀邀功，卻絲毫不覺心虛。上任前一再強調“謙虛、謙虛、再謙虛”的蔡英文，究竟哪裡去了?



專欄文章說，2300萬人民都愛台灣，更希望台灣在正確的領導下，發展、茁壯、躍升，然而，民意心聲、輿論建言、善意批評，都被蔡英文扣上“3年來不斷唱衰”的帽子，她並且用充滿敵意的口吻說“你們不會得逞”，把不同意見者全打入政府的對立面，身為領導人的高度、格調與胸襟，到底又去了哪裡?難道蔡英文頑固執迷於錯誤的領導路線，人民就一定得盲從追隨?這當然不是民主台灣應該有的面貌。